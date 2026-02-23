Зустріч Зеленського із Чажастим — що обговорили політики

Зустріч Володимира Зеленського з Влодзімежем Чажастим. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Під час зустрічі йшлося про важливі питання для обох країн.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у понеділок, 23 лютого.

Зустріч Зеленського із Чажастим

Як зазначив Зеленський, із Чажастим обговорили євроінтеграційний процес України. Крім того, Варшава та Київ домовилися про співрацю у сфері енергетичної безпеки та оборонної сфери.

Президент Зеленський наголосив, що важливо розвивати відносини між Україною та Польщею й надалі. Він подякував маршалку за підтримку та візит, який відбувся напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", — зазначив Зеленський.

Співпраця Польщі та України

Польща підтримує Україну та допомагає протистояти РФ. Зокрема, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські удари по цивільній інфраструктурі. Така поведінка — зброя терору, переконаний політик.

Крім того, в Україні з офіційним візитом був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським вони домовилися про нові кроки задля зміцнення оборони.

Дональд Туск також заявив, що Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, якщо буде така необхідність. Він також наголосив, що Києву потрібне підсилення ППО.