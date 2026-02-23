Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі — про що говорили

Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі — про що говорили

Ua ru
Дата публікації: 23 лютого 2026 20:58
Зустріч Зеленського із Чажастим — що обговорили політики
Зустріч Володимира Зеленського з Влодзімежем Чажастим. Фото: кадр з відео

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з маршалком Сейму Польщі Влодзімежем Чажастим. Під час зустрічі йшлося про важливі питання для обох країн.

Новини.LIVE розповідають про це з посиланням на повідомлення глави держави у понеділок, 23 лютого.

Реклама
Читайте також:

Зустріч Зеленського із Чажастим

Як зазначив Зеленський, із Чажастим обговорили євроінтеграційний процес України. Крім того, Варшава та Київ домовилися про співрацю у сфері енергетичної безпеки та оборонної сфери.

Президент Зеленський наголосив, що важливо розвивати відносини між Україною та Польщею й надалі. Він подякував маршалку за підтримку та візит, який відбувся напередодні роковин початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ми вдячні за участь у програмі PURL і розраховуємо на співпрацю в межах механізму SAFE", — зазначив Зеленський.

Співпраця Польщі та України

Польща підтримує Україну та допомагає протистояти РФ. Зокрема, нещодавно міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський відреагував на російські удари по цивільній інфраструктурі. Така поведінка — зброя терору, переконаний політик.

Крім того, в Україні з офіційним візитом був прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск. Під час зустрічі із Володимиром Зеленським вони домовилися про нові кроки задля зміцнення оборони.

Дональд Туск також заявив, що Польща готова передати Україні винищувачі МіГ-29, якщо буде така необхідність. Він також наголосив, що Києву потрібне підсилення ППО.

Володимир Зеленський Офіс президента Польща зустріч співпраця
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації