Україна
Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши — детали

Ua ru
23 февраля 2026
Встреча Зеленского с Чажастым — о чем говорили политики
Встреча Владимира Зеленского с Влодзимежем Чажастым. Фото: кадр из видео

Украинский лидер Владимир Зеленский встретился с маршалком Сейма Польши Влодзимежем Чажастым. Во время беседы обсудили ряд важных для обеих стран вопросов.

Новини.LIVE рассказывают об этом со ссылкой на сообщение главы государства в понедельник, 23 февраля.

Встреча Зеленского с Чажастым

Как отметил Зеленский, с Чажастым обсудили евроинтеграционный процесс Украины. Кроме того, Варшава и Киев договорились о сотрудничестве в сфере энергетической безопасности и оборонной сферы.

Президент Зеленский подчеркнул, что важно развивать отношения между Украиной и Польшей и в дальнейшем. Он поблагодарил маршалка за поддержку и визит, который состоялся накануне годовщины начала полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы благодарны за участие в программе PURL и рассчитываем на сотрудничество в рамках механизма SAFE", — отметил Зеленский.

Сотрудничество Польши и Украины

Польша поддерживает Украину и помогает противостоять РФ. В частности, недавно министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отреагировал на российские удары по гражданской инфраструктуре. Такое поведение — оружие террора, убежден политик.

Кроме того, в Украине с официальным визитом был премьер-министр Польши Дональд Туск. Во время встречи с Владимиром Зеленским они договорились о новых шагах для укрепления обороны.

Дональд Туск также заявил, что Польша готова передать Украине истребители МиГ-29, если будет такая необходимость. Он также отметил, что Киеву нужно усиление ПВО.

Владимир Зеленский Офис президента Польша встреча сотрудничество
Ольга Антоновская
Автор:
Ольга Антоновская
