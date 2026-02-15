Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Польше стоит производить собственное ядерное оружие, — Навроцкий

Польше стоит производить собственное ядерное оружие, — Навроцкий

Ua ru
Дата публикации 15 февраля 2026 18:12
Президент Польши поддержал разработку собственного ядерного оружия
Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что стране стоит начать разработку собственного ядерного оружия. Это поможет полякам чувствовать себя безопаснее на фоне войны в Украине.

Об этом Навроцкий заявил в интервью polsatnews.pl в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Навроцкий поддержал производство ядерного оружия

"Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно с уважением ко всем международным регуляциям, это путь, которым мы должны идти. Мы — государство у границы вооруженного конфликта. Известно, какое отношение агрессивной, имперской России к Польше", — отметил Навроцкий.

Он также прокомментировал возможную агрессивную реакцию Москвы относительно создания ядерного вооружения в Польше. По словам Навроцкого, Россия может агрессивно реагировать на что угодно.

"Мы, поляки, должны чувствовать себя в безопасности. Если бы кто-то сегодня спросил польского президента, поддерживаю ли я это, то есть меня, я бы сказал, что поддерживаю", — подчеркнул лидер Польши.

Напомним, ранее мы писали о том, как в Польше отреагировали на российские удары по энергетике Украины.

Также мы рассказывали о том, что Украина и Польша будут вместе работать над укреплением обороны.

Польша оружие ядерное оружие производство оружия Кароль Навроцкий
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации