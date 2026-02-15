Президент Польши поддержал разработку собственного ядерного оружия

Президент Польши Кароль Навроцкий. Фото: Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий считает, что стране стоит начать разработку собственного ядерного оружия. Это поможет полякам чувствовать себя безопаснее на фоне войны в Украине.

Об этом Навроцкий заявил в интервью polsatnews.pl в воскресенье, 15 февраля, передает Новини.LIVE.

Навроцкий поддержал производство ядерного оружия

"Путь к польскому проекту, к польскому ядерному потенциалу, конечно с уважением ко всем международным регуляциям, это путь, которым мы должны идти. Мы — государство у границы вооруженного конфликта. Известно, какое отношение агрессивной, имперской России к Польше", — отметил Навроцкий.

Он также прокомментировал возможную агрессивную реакцию Москвы относительно создания ядерного вооружения в Польше. По словам Навроцкого, Россия может агрессивно реагировать на что угодно.

"Мы, поляки, должны чувствовать себя в безопасности. Если бы кто-то сегодня спросил польского президента, поддерживаю ли я это, то есть меня, я бы сказал, что поддерживаю", — подчеркнул лидер Польши.

