Президент Польщі пітримав розробку власної ядерної зброї

Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країні варто почати розробку власної ядерної зброї. Це допоможе полякам почуватися безпечніше на тлі війни в Україні.

Про це Навроцький заявив в інтерв'ю polsatnews.pl у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Навроцький підтримав виробництво ядерної зброї

"Шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно з повагою до всіх міжнародних регуляцій, це шлях, яким ми маємо йти. Ми — держава біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі", — зазначив Навроцький.

Він також прокоментував можливу агресивну реакцію Москви стосовно створення ядерного озброєння у Польщі. За словами Навроцького, Росія може агресивно реагувати на будь-що.

"Ми, поляки, маємо почуватися в безпеці. Якби хтось сьогодні запитав польського президента, чи підтримую я це, тобто мене, я б сказав, що підтримую", — наголосив лідер Польщі.

