Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Польщі варто виробляти власну ядерну зброю, — Навроцький

Польщі варто виробляти власну ядерну зброю, — Навроцький

Ua ru
Дата публікації: 15 лютого 2026 18:12
Президент Польщі пітримав розробку власної ядерної зброї
Президент Польщі Кароль Навроцький. Фото: Reuters

Президент Польщі Кароль Навроцький вважає, що країні варто почати розробку власної ядерної зброї. Це допоможе полякам почуватися безпечніше на тлі війни в Україні.

Про це Навроцький заявив в інтерв'ю polsatnews.pl у неділю, 15 лютого, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Навроцький підтримав виробництво ядерної зброї

"Шлях до польського проєкту, до польського ядерного потенціалу, звісно з повагою до всіх міжнародних регуляцій, це шлях, яким ми маємо йти. Ми — держава біля кордону збройного конфлікту. Відомо, яке ставлення агресивної, імперської Росії до Польщі", — зазначив Навроцький.

Він також прокоментував можливу агресивну реакцію Москви стосовно створення ядерного озброєння у Польщі. За словами Навроцького, Росія може агресивно реагувати на будь-що.

"Ми, поляки, маємо почуватися в безпеці. Якби хтось сьогодні запитав польського президента, чи підтримую я це, тобто мене, я б сказав, що підтримую", — наголосив лідер Польщі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як в Польщі відреагували на російські удари по енергетиці України.

Також ми розповідали про те, що Україна та Польща будуть разом працювати над зміцненням оборони.

Польща зброя ядерна зброя виробництво зброї Кароль Навроцький
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації