Буданов сказав як війна змінює суспільство і державу в Україні

Буданов поділився, чого очікує від майбутніх переговорів
Напередодні роковин повномасштабного вторгнення керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Україна зберігає надію та сподівання на мир, попри війну, яка, за його словами, змінює і суспільство, і державу.
Про це Кирило Буданов сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.
Кирило Буданов сказав як війна змінила українців
Буданов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець сказав, що за роки протистояння виросло покоління українців, сформованих під постійною загрозою.
Він звернув увагу, що це протистояння триває вже 12 років, і за цей час Україна встигла виростити ціле покоління громадян, які народилися вже під час війни. Буданов підкреслив, що ці українці дорослішали в реальності постійної загрози, і саме це середовище формувало їхній досвід, сприйняття безпеки та розуміння держави.
У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець він наголосив, що країна все одно розраховує на справедливе завершення війни.
Зазначимо, що у матеріалі The Guardian описали, як Кирило Буданов розпочав завчасну підготовку України до війни проти Росії.
Раніше Кирило Буданов висловлювався про так зване "вікно можливостей" для перемир'я.
