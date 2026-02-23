Буданов сказав як війна змінює суспільство і державу в Україні

Кирило Буданов. Фото: УНІАН

Напередодні роковин повномасштабного вторгнення керівник Офісу Президента України Кирило Буданов заявив, що Україна зберігає надію та сподівання на мир, попри війну, яка, за його словами, змінює і суспільство, і державу.

Про це Кирило Буданов сказав журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець.

Кирило Буданов сказав як війна змінила українців

Буданов у коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець сказав, що за роки протистояння виросло покоління українців, сформованих під постійною загрозою.

Він звернув увагу, що це протистояння триває вже 12 років, і за цей час Україна встигла виростити ціле покоління громадян, які народилися вже під час війни. Буданов підкреслив, що ці українці дорослішали в реальності постійної загрози, і саме це середовище формувало їхній досвід, сприйняття безпеки та розуміння держави.

У коментарі журналістці Новини.LIVE Галині Остаповець він наголосив, що країна все одно розраховує на справедливе завершення війни.

Зазначимо, що у матеріалі The Guardian описали, як Кирило Буданов розпочав завчасну підготовку України до війни проти Росії.

Раніше Кирило Буданов висловлювався про так зване "вікно можливостей" для перемир'я.