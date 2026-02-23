Война изменила украинцев — Кирилл Буданов высказался накануне годовщины

Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов рассказал, как война изменила украинцев. Так же он назвал свои ожидания от 2026 года в контексты Украины и её будущего.

Об этом Кирилл Буданов сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Кирилл Буданов сказал как война изменила украинцев

Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сказал, что за годы противостояния выросло поколение украинцев, сформированных под постоянной угрозой.

Он обратил внимание, что это противостояние длится уже 12 лет, и за это время Украина успела вырастить целое поколение граждан, которые родились уже во время войны. Буданов подчеркнул, что эти украинцы взрослели в реальности постоянной угрозы, и именно эта среда формировала их опыт, восприятие безопасности и понимание государства.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец он отметил, что страна все равно рассчитывает на справедливое завершение войны.

Отметим, что в материале The Guardian описали, как Кирилл Буданов начал заблаговременную подготовку Украины к войне против России.

Ранее Кирилл Буданов высказывался о так называемом "окне возможностей" для перемирия.