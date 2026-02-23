Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Буданов поделился, чего ожидает от предстоящих переговоров

Буданов поделился, чего ожидает от предстоящих переговоров

Ua ru
Дата публикации 23 февраля 2026 17:23
Война изменила украинцев — Кирилл Буданов высказался накануне годовщины
Кирилл Буданов. Фото: УНИАН

Руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов рассказал, как война изменила украинцев. Так же он назвал свои ожидания от 2026 года в контексты Украины и её будущего. 

Об этом Кирилл Буданов сказал журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец.

Реклама
Читайте также:

Кирилл Буданов сказал как война изменила украинцев

Буданов в комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец сказал, что за годы противостояния выросло поколение украинцев, сформированных под постоянной угрозой.

Он обратил внимание, что это противостояние длится уже 12 лет, и за это время Украина успела вырастить целое поколение граждан, которые родились уже во время войны. Буданов подчеркнул, что эти украинцы взрослели в реальности постоянной угрозы, и именно эта среда формировала их опыт, восприятие безопасности и понимание государства.

В комментарии журналистке Новини.LIVE Галине Остаповец он отметил, что страна все равно рассчитывает на справедливое завершение войны.

Отметим, что в материале The Guardian описали, как Кирилл Буданов начал заблаговременную подготовку Украины к войне против России.

Ранее Кирилл Буданов высказывался о так называемом "окне возможностей" для перемирия.

украинцы перемирие Кирилл Буданов война в Украине мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации