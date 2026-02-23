Буданов готувався до повномасштабного вторгнення завчасно, — The Guardian

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов. Фото: Reuters

ГУР та його тодішній керівник Кирило Буданов ще до 24 лютого 2022 року здійснювали підготовчі заходи на випадок повномасштабного вторгнення Росії.

Про це йдеться у великому аналітичному матеріалі The Guardian, присвяченому тому, як західні спецслужби отримали дані про плани Кремля, передає Новини.LIVE.

Буданов готувався до повномасштабного вторгнення

У публікації зазначається, що наприкінці 2021 — на початку 2022 року США та Велика Британія володіли дедалі більш деталізованою інформацією про наміри Росії напасти на Україну. Частину цих даних передавали українській стороні через офіційні та розвідувальні канали.

Видання наголошує, що попри загальний скепсис у політичних колах щодо масштабу потенційної атаки, українські спецслужби фіксували зростання активності Росії.

Зокрема, у матеріалі згадується, що російські розвідструктури суттєво розширили агентурну та диверсійну роботу в Україні, намагаючись встановлювати контакти не лише з високопосадовцями, а й із представниками нижчих рівнів державного апарату.

На цьому тлі, як пише The Guardian, у структурі української військової розвідки проводилися непублічні підготовчі заходи.

"Невелика група офіцерів ГУР почала тихе contingency-планування", — йдеться у статті.

Фактично мова йшла про сценарії різкої ескалації, включно з потенційною атакою на столицю. За даними видання, під виглядом навчальних заходів було організовано низку безпекових і логістичних рішень.

Окрему увагу The Guardian приділяє ролі аеропорту в Гостомелі, який у планах РФ розглядався як ключовий елемент операції із захоплення Києва.

Сам Кирило Буданов раніше публічно пояснював стратегічне значення цього напрямку.

"Серцем плану була висадка тактичного повітряного десанту посадковим способом у Гостомелі", — наголошував він.

За словами керівника ГУР, саме зрив цього сценарію став переломним моментом у перші години вторгнення.

The Guardian підтверджує, що операція в Гостомелі дійсно була центральним елементом російського задуму. Західні та українські джерела, опитані виданням, вказують, що Москва розраховувала на швидке встановлення контролю над столицею.

Водночас український опір, бої за Гостомель, Мощун та Ірпінь зруйнували цей сценарій.

У матеріалі також підкреслюється, що на момент вторгнення українські силові структури діяли в умовах високої невизначеності, однак окремі рішення та дії на місцях дозволили уникнути найгіршого сценарію.

Аналітики, яких цитує The Guardian, зазначають, що Росія суттєво переоцінила власні можливості та недооцінила готовність України до спротиву.

Участь Буданова у переговорах щодо миру

Раніше політичний експерт Олексій Голобуцький оцінив роль Кирила Буданова у перемовинах з РФ. Він зазначив, що після долучення нового очільника Офісу Президента, Росія почала програвати переговорний трек.

Експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов також зауважив, що нинішній склад української переговорної делегації найкраще підходить саме для роботи зі стороною США. Ключовою фігурою в команді, на його думку, є Кирило Буданов.

Сам очільник Офісу Президента Кирило Буданов нещодавно прокоментував переговори, які відбулися 17-18 лютого у Женеві. Він зауважив, що було непросто під час тристоронньої зустрічі між Україною, Росією та США.