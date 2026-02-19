Відео
Головна Новини дня Склад української делегації ідеальний для діалогу зі США — експерт

Склад української делегації ідеальний для діалогу зі США — експерт

Ua ru
Дата публікації: 19 лютого 2026 15:01
Експерт назвав склад делегації України вдалим для діалогу зі США
Мирні переговори щодо України в Женеві. Фото: REUTERS/Emma Farge

Склад української переговорної делегації нині найкраще підходить саме для роботи з американською стороною. Тому тиск на Київ може щонайменше послабитися.

Таку оцінку в ефірі Ранок.LIVE озвучив експерт аналітичного центру "Об'єднана Україна" Богдан Попов.

Читайте також:

Україна має зараз сильний склад переговорної групи

На його думку, ключовою фігурою в команді є Кирило Буданов, який поєднує військову та політичну складові. Попов пояснив, що Буданов з одного боку координує безпекові процеси й має досвід у сфері військової дипломатії та складних переговорів, а з іншого є представником, який має прямий вихід на президента та бере участь у стратегічних комунікаціях. Він також заявив, що Буданов перебуває в політичній площині з 2026 року і, окрім переговорної практики, має досвід міжнародних політичних інтриг.

"У нього є дипломатичний досвід, досвід військової дипломатії, досвід дуже серйозних, важких перемовин. Досвід є навіть політичних, певних інтриг на міжнародному рівні. Але, не дивлячись на це, Арахамія і Умєров його доповнюють. Тому що це досвідчені політики, вони можуть радити, вони можуть додавати якісь аспекти. Ми ж розуміємо, що весь політичний фактаж людині вгрузити в голову за півтора місяця нереально. Люди, які займаються політичним треком, треком перемовним і так далі, вже досить довгий період часу саме з політичної частини", — пояснив експерт.

Повертаючись до основної теми, Попов підкреслив, що Умєров, Арахамія і Буданов, за його словами, добре комунікують з американцями. Саме тому він назвав склад делегації "ідеальним" для взаємодії зі США і заявив, що через це тиск на Київ, як мінімум, зменшуватиметься.

"Ми знаємо, що Трамп тисне на Київ. Намагається вимагати, все ж таки, піти на якісь поступки Російській Федерації. Але, все ж таки, з таким складом дипломатичної команди у нас є більше шансів на конструктивну комунікацію з Трампом", — завершив пояснення експерт.

Зазначимо, що у Білому домі США позитивно описали хід переговорів у Женеві. Втім Володимир Зеленський розкритикував хід переговорів і висловився щодо очікувань від тристоронньої зустрічі. 

Водночас США, Росія та Україна вирішили не розголошувати публічно результати переговорів в Женеві. 

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
