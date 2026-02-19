Состав переговорной делегации Украины оценили как идеальный для США

Мирные переговоры по Украине в Женеве. Фото: REUTERS/Emma Farge

США могут ослабить давление на Украину из-за успешных переговоров. В этом мог помочь состав украинской делегации, которая брала участие в трехсторонней встрече в Женеве.

Такую оценку в эфире Ранок.LIVE озвучил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов.

Украина имеет сейчас сильный состав переговорной группы

По его мнению, ключевой фигурой в команде является Кирилл Буданов, который сочетает военную и политическую составляющие. Попов пояснил, что Буданов с одной стороны координирует процессы безопасности и имеет опыт в сфере военной дипломатии и сложных переговоров, а с другой является представителем, который имеет прямой выход на президента и участвует в стратегических коммуникациях. Он также заявил, что Буданов находится в политической плоскости с 2026 года и, кроме переговорной практики, имеет опыт международных политических интриг.

"У него есть дипломатический опыт, опыт военной дипломатии, опыт очень серьезных, тяжелых переговоров. Опыт есть даже политических, определенных интриг на международном уровне. Но, несмотря на это, Арахамия и Умеров его дополняют. Потому что это опытные политики, они могут советовать, они могут добавлять какие-то аспекты. Мы же понимаем, что весь политический фактаж человеку вгрузить в голову за полтора месяца нереально. Люди, которые занимаются политическим треком, треком переговорным и так далее, уже достаточно долгий период времени именно по политической части", — пояснил эксперт.

Возвращаясь к основной теме, Попов подчеркнул, что Умеров, Арахамия и Буданов, по его словам, хорошо коммуницируют с американцами. Именно поэтому он назвал состав делегации "идеальным" для взаимодействия с США и заявил, что из-за этого давление на Киев, как минимум, будет уменьшаться.

"Мы знаем, что Трамп давит на Киев. Пытается требовать, все же, пойти на какие-то уступки Российской Федерации. Но, все же, с таким составом дипломатической команды у нас есть больше шансов на конструктивную коммуникацию с Трампом", — завершил объяснение эксперт.

Отметим, что в Белом доме США положительно описали ход переговоров в Женеве. Впрочем Владимир Зеленский раскритиковал ход переговоров и высказался относительно ожиданий от трехсторонней встречи.

В то же время США, Россия и Украина решили не разглашать публично результаты переговоров в Женеве.