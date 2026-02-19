Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Эксперт объяснил почему украинская делегация нравится США

Эксперт объяснил почему украинская делегация нравится США

Ua ru
Дата публикации 19 февраля 2026 15:01
Состав переговорной делегации Украины оценили как идеальный для США
Мирные переговоры по Украине в Женеве. Фото: REUTERS/Emma Farge

США могут ослабить давление на Украину из-за успешных переговоров. В этом мог помочь состав украинской делегации, которая брала участие в трехсторонней встрече в Женеве.

Такую оценку в эфире Ранок.LIVE озвучил эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов.

Реклама
Читайте также:

Украина имеет сейчас сильный состав переговорной группы

По его мнению, ключевой фигурой в команде является Кирилл Буданов, который сочетает военную и политическую составляющие. Попов пояснил, что Буданов с одной стороны координирует процессы безопасности и имеет опыт в сфере военной дипломатии и сложных переговоров, а с другой является представителем, который имеет прямой выход на президента и участвует в стратегических коммуникациях. Он также заявил, что Буданов находится в политической плоскости с 2026 года и, кроме переговорной практики, имеет опыт международных политических интриг.

"У него есть дипломатический опыт, опыт военной дипломатии, опыт очень серьезных, тяжелых переговоров. Опыт есть даже политических, определенных интриг на международном уровне. Но, несмотря на это, Арахамия и Умеров его дополняют. Потому что это опытные политики, они могут советовать, они могут добавлять какие-то аспекты. Мы же понимаем, что весь политический фактаж человеку вгрузить в голову за полтора месяца нереально. Люди, которые занимаются политическим треком, треком переговорным и так далее, уже достаточно долгий период времени именно по политической части", — пояснил эксперт.

Возвращаясь к основной теме, Попов подчеркнул, что Умеров, Арахамия и Буданов, по его словам, хорошо коммуницируют с американцами. Именно поэтому он назвал состав делегации "идеальным" для взаимодействия с США и заявил, что из-за этого давление на Киев, как минимум, будет уменьшаться.

"Мы знаем, что Трамп давит на Киев. Пытается требовать, все же, пойти на какие-то уступки Российской Федерации. Но, все же, с таким составом дипломатической команды у нас есть больше шансов на конструктивную коммуникацию с Трампом", — завершил объяснение эксперт.

Отметим, что в Белом доме США положительно описали ход переговоров в Женеве. Впрочем Владимир Зеленский раскритиковал ход переговоров и высказался относительно ожиданий от трехсторонней встречи.

В то же время США, Россия и Украина решили не разглашать публично результаты переговоров в Женеве.

США переговоры Украина Кирилл Буданов мирные переговоры
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации