Які підприємства холдингу Калашніков досі не під санкціями — звіт ГУР

ГУР викрило компанії концерну "Калашников", які уникають санкцій
Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило на порталі War&Sanctions нову інформацію про російський концерн "Калашніков". Йдеться про 39 підприємств, які входять до його складу, а також про те, чим саме вони займаються.
Про це повідомяє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу ГУР у понеділок, 16 лютого.
Що виготовляють підприємства в РФ, які досі не під санкціями
"Холдинг "Калашніков" традиційно асоціюється зі стрілецькою зброєю, однак фактично виробництво є багатопрофільним елементом російського військово-промислового комплексу та безпосередньо залучене до забезпечення агресивної війни проти України", — йдеться в повідомленні.
Зазначається, що підприємства концерну виготовляють розвідувальні та ударні БпЛА, керовані артилерійські боєприпаси, швидкіснідесантні катери, спорядження для збройних сил РФ, а також верстати для інших оборонних підприємств Росії.
"Попри критичну роль у військовому виробництві, майже половина підприємств концерну досі не перебуває під санкціями жодної з країн санкційної коаліції", — кажуть у ГУР.
Серед них, зокрема:
- ТОВ "КБ "ЛУГГАР", розробник тепловізійнихприцілів і лазерних далекомірів;
- промисловий кластер "Калашніков", на базі якого виготовляється стрілецька зброя, спецтехніка, одяг і спорядження для спецпідрозділів;
- навчальний центр "Академія Калашніков", що готує фахівців у сферах робототехніки, штучного інтелекту, створення та модернізації БпЛА для потреб підприємств концерну.
Таким чином концерн "Калашніков" став шостим холдингом корпорації "Ростєх", оприлюдненим ГУР МО України у розділі "ВПК агресора" порталу War&Sanctions.
Загальний перелік підприємств "Ростєху", оприлюднених на порталі, налічує майже 500 компаній. Щодо кожної з них зібрано повний масив даних, необхідний для внесення до санкційних списків та "stop-lists" відповідального бізнесу.
"Російський військово-промисловий комплекс має бути повністю ізольований від світових ринків, технологій, фінансів і ланцюгів постачання", — наголосили в ГУР.
Нагадаємо, 13 лютого стало відомо про запровадження санкцій ще проти 91 морського судна, які використовував російський "тіньовий флот".
Також президент України Володимир Зеленський підписав санкції проти постачальників компонентів і виробників ракет та дронів РФ.
