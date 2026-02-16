Какие предприятия холдинга Калашникова до сих пор не под санкциями — отчет ГУР

Российские военные. Фото: Reuters

Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions новую информацию о российском концерне "Калашников". Речь идет о 39 предприятиях, которые входят в его состав, а также о том, чем именно они занимаются.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу ГУР в понедельник, 16 февраля.

Что производят предприятия в РФ, которые до сих пор не под санкциями

"Холдинг "Калашников" традиционно ассоциируется со стрелковым оружием, однако фактически производство является многопрофильным элементом российского военно-промышленного комплекса и непосредственно привлечено к обеспечению агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении.

Отмечается, что предприятия концерна изготавливают разведывательные и ударные БпЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для вооруженных сил РФ, а также станки для других оборонных предприятий России.

"Несмотря на критическую роль в военном производстве, почти половина предприятий концерна до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции", — говорят в ГУР.

Среди них, в частности:

ООО "КБ "ЛУГГАР", разработчик тепловизионных прицелов и лазерных дальномеров;

промышленный кластер "Калашников", на базе которого изготавливается стрелковое оружие, спецтехника, одежда и снаряжение для спецподразделений;

учебный центр "Академия Калашников", который готовит специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, создания и модернизации БпЛА для нужд предприятий концерна.

Таким образом концерн "Калашников" стал шестым холдингом корпорации "Ростех", обнародованным ГУР МО Украины в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.

Общий перечень предприятий "Ростеха", обнародованных на портале, насчитывает почти 500 компаний. По каждой из них собран полный массив данных, необходимый для внесения в санкционные списки и "stop-lists" ответственного бизнеса.

"Российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепей поставок", — отметили в ГУР.

Напомним, 13 февраля стало известно о введении санкций еще против 91 морского судна, которые использовал российский "теневой флот".

Также президент Украины Владимир Зеленский подписал санкции против поставщиков компонентов и производителей ракет и дронов РФ.