Какие предприятия холдинга Калашникова до сих пор не под санкциями — отчет ГУР

ГУР разоблачило компании "Калашникова", которые избегают санкций
Главное управление разведки Минобороны Украины обнародовало на портале War&Sanctions новую информацию о российском концерне "Калашников". Речь идет о 39 предприятиях, которые входят в его состав, а также о том, чем именно они занимаются.
16 февраля
Что производят предприятия в РФ, которые до сих пор не под санкциями
"Холдинг "Калашников" традиционно ассоциируется со стрелковым оружием, однако фактически производство является многопрофильным элементом российского военно-промышленного комплекса и непосредственно привлечено к обеспечению агрессивной войны против Украины", — говорится в сообщении.
Отмечается, что предприятия концерна изготавливают разведывательные и ударные БпЛА, управляемые артиллерийские боеприпасы, скоростные десантные катера, снаряжение для вооруженных сил РФ, а также станки для других оборонных предприятий России.
"Несмотря на критическую роль в военном производстве, почти половина предприятий концерна до сих пор не находится под санкциями ни одной из стран санкционной коалиции", — говорят в ГУР.
Среди них, в частности:
- ООО "КБ "ЛУГГАР", разработчик тепловизионных прицелов и лазерных дальномеров;
- промышленный кластер "Калашников", на базе которого изготавливается стрелковое оружие, спецтехника, одежда и снаряжение для спецподразделений;
- учебный центр "Академия Калашников", который готовит специалистов в сферах робототехники, искусственного интеллекта, создания и модернизации БпЛА для нужд предприятий концерна.
Таким образом концерн "Калашников" стал шестым холдингом корпорации "Ростех", обнародованным ГУР МО Украины в разделе "ВПК агрессора" портала War&Sanctions.
Общий перечень предприятий "Ростеха", обнародованных на портале, насчитывает почти 500 компаний. По каждой из них собран полный массив данных, необходимый для внесения в санкционные списки и "stop-lists" ответственного бизнеса.
"Российский военно-промышленный комплекс должен быть полностью изолирован от мировых рынков, технологий, финансов и цепей поставок", — отметили в ГУР.
