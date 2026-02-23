ГУР и Буданов заранее готовились к большой войне, — The Guardian

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов. Фото: Reuters

Главное управление разведки и его тогдашний руководитель Кирилл Буданов готовились к полномасштабному вторжению России еще до 24 февраля 2022 года. ГУР осуществляло соответствующие меры.

Об этом говорится в большом аналитическом материале The Guardian, посвященном тому, как западные спецслужбы получили данные о планах Кремля, передает Новини.LIVE.

Буданов готовился к полномасштабному вторжению

В публикации отмечается, что в конце 2021 — начале 2022 года США и Великобритания владели все более детализированной информацией о намерениях России напасть на Украину. Часть этих данных передавали украинской стороне через официальные и разведывательные каналы.

Издание отмечает, что несмотря на общий скепсис в политических кругах относительно масштаба потенциальной атаки, украинские спецслужбы фиксировали рост активности России.

В частности, в материале упоминается, что российские разведструктуры существенно расширили агентурную и диверсионную работу в Украине, пытаясь устанавливать контакты не только с чиновниками, но и с представителями низших уровней государственного аппарата.

На этом фоне, как пишет The Guardian, в структуре украинской военной разведки проводились непубличные подготовительные мероприятия.

"Небольшая группа офицеров ГУР начала тихое contingency-планирование", — говорится в статье.

Фактически речь шла о сценариях резкой эскалации, включая потенциальную атаку на столицу. По данным издания, под видом учебных мероприятий был организован ряд безопасностных и логистических решений.

Отдельное внимание The Guardian уделяет роли аэропорта в Гостомеле, который в планах РФ рассматривался как ключевой элемент операции по захвату Киева.

Сам Кирилл Буданов ранее публично объяснял стратегическое значение этого направления.

"Сердцем плана была высадка тактического воздушного десанта посадочным способом в Гостомеле", — подчеркивал он.

По словам руководителя ГУР, именно срыв этого сценария стал переломным моментом в первые часы вторжения.

The Guardian подтверждает, что операция в Гостомеле действительно была центральным элементом российского замысла. Западные и украинские источники, опрошенные изданием, указывают, что Москва рассчитывала на быстрое установление контроля над столицей.

В то же время украинское сопротивление, бои за Гостомель, Мощун и Ирпень разрушили этот сценарий.

В материале также подчеркивается, что на момент вторжения украинские силовые структуры действовали в условиях высокой неопределенности, однако отдельные решения и действия на местах позволили избежать худшего сценария.

Аналитики, которых цитирует The Guardian, отмечают, что Россия существенно переоценила собственные возможности и недооценила готовность Украины к сопротивлению.

Участие Буданова в переговорах о мире

Ранее политический эксперт Алексей Голобуцкий оценил роль Кирилла Буданова в переговорах с РФ. Он отметил, что после привлечения нового главы Офиса Президента, Россия начала проигрывать переговорный трек.

Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина" Богдан Попов также отметил, что нынешний состав украинской переговорной делегации лучше всего подходит именно для работы со стороной США. Ключевой фигурой в команде, по его мнению, является Кирилл Буданов.

Сам глава Офиса Президента Кирилл Буданов недавно прокомментировал переговоры, которые состоялись 17-18 февраля в Женеве. Он отметил, что было непросто во время трехсторонней встречи между Украиной, Россией и США.