Вікно миру ще відкрите — Буданов про шанс на угоду і запит українців на завершення війни

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Автор у свіжому випуску The War Room від The Economist проаналізував, чи можливе мирне врегулювання війни, і які пастки можливі на шляху до будь-якої "угоди на швидкості". Цей матеріал вийшов якраз в цю мить, коли знову активізувався переговорний процес, адже 17 лютого у Женеві (Швейцарія) стартував черговий раунд переговорів між Україною та РФ за посередництва США.

Як Буданов оцінює шанси на мирну угоду

Зараз українська сторона мають просту мету: досягти миру, але не "миру на паперв", який перетвориться на паузу перед новою хвилею військового конфлікту. Під час регулярних ударів Росії по інфраструктурі та зимового виснаження запиту суспільства звучить чіткіше: завершення війни має бути не капітуляцією, а переходом до стабільної безпеки, повернення людей додому і відновлення держави.

Реклама

Читайте також:

Як зазначається у матеріалі, керівник Офісу президента Кирило Буданов заявив, що лютий 2026 року "найсприятливіше вікно" для досягнення миру, пов'язуючи це з сукупністю воєнних і економічних факторів.

Наголошується, що у цьому підході є зрозумілий підтекст який не можна ігнорувати. Якщо зараз існує вікно можливостей, його треба використати без внутрішніх блокувань і боротьби за "авторство миру". Україна вже бачила, як окремі "центри впливу", мали можливість показати власні "плани", але не довели їх до результату. Тепер логіка інша — не підміняти зміст переговорів політичними амбіціями.

Зрозумілою мовою запит суспільства у позиції Буданова звучить так: мир потрібен зараз, поки є шанс, але мир має бути стійким, з гарантіями і механізмами. Це і є формула, яку українці готові підтримати.

Нагадаємо, раніше Буданов заявив, що без сильної економіки армія не зможе захистити країну. За його словами, доступ до сучасних технологій та висококваліфікована робоча сила.

Водночас політичний експерт заявив, що РФ програє переговорний трек після долучення Буданова. Він наголосив, що Росія більше не диктує умови.