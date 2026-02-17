Видео
Україна
Окно мира еще открыто — Буданов о шансе на мирное соглашение

Окно мира еще открыто — Буданов о шансе на мирное соглашение

Ua ru
Дата публикации 17 февраля 2026 22:12
Окно мира еще открыто — Буданов о шансе на соглашение и запросе украинцев на завершение войны
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Автор в свежем выпуске The War Room от The Economist проанализировал, возможно ли мирное урегулирование войны, и какие ловушки возможны на пути к любой "сделки на скорости". Этот материал вышел как раз в этот момент, когда снова активизировался переговорный процесс, ведь 17 февраля в Женеве (Швейцария) стартовал очередной раунд переговоров между Украиной и РФ при посредничестве США.

Как Буданов оценивает шансы на мирное соглашение

Сейчас украинская сторона имеют простую цель: достичь мира, но не "мира на бумаге", который превратится в паузу перед новой волной военного конфликта. Во время регулярных ударов России по инфраструктуре и зимнего истощения запроса общества звучит четче: завершение войны должно быть не капитуляцией, а переходом к стабильной безопасности, возвращению людей домой и восстановлению государства.

Читайте также:

Как отмечается в материале, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов заявил, что февраль 2026 года "самое благоприятное окно" для достижения мира, связывая это с совокупностью военных и экономических факторов.

Отмечается, что в этом подходе есть понятный подтекст, который нельзя игнорировать. Если сейчас существует окно возможностей, его надо использовать без внутренних блокировок и борьбы за "авторство мира". Украина уже видела, как отдельные "центры влияния", имели возможность показать собственные "планы", но не довели их до результата. Теперь логика другая - не подменять содержание переговоров политическими амбициями.

Понятным языком запрос общества в позиции Буданова звучит так: мир нужен сейчас, пока есть шанс, но мир должен быть устойчивым, с гарантиями и механизмами. Это и есть формула, которую украинцы готовы поддержать.

Напомним, ранее Буданов заявил, что без сильной экономики армия не сможет защитить страну. По его словам, доступ к современным технологиям и высококвалифицированная рабочая сила.

В то же время политический эксперт заявил, что РФ проигрывает переговорный трек после приобщения Буданова. Он отметил, что Россия больше не диктует условия.

переговоры Украина Кирилл Буданов война в Украине Россия
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
