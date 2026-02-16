Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Без сильной экономики армия не сможет защитить страну — Буданов

Без сильной экономики армия не сможет защитить страну — Буданов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 22:34
Буданов заявил, что без сильной экономики ВСУ не смогут защитить страну
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов принял участие в форуме "Экономика устойчивости: вызовы лидерства — 2026" в Киеве. Во время своего выступления он отметил, что Украине необходимо укреплять свою экономику.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Реклама
Читайте также:
Буданов зробив низку заяв на економічному форумі у Києві
Кирилл Буданов на форуме "Экономика устойчивости: вызовы лидерства — 2026" в Киеве. Фото: Буданов/Telegram

Буданов о вызовах современности и экономике Украины

Глава ОПУ отметил, что сейчас Украине нужна неоиндустриализация, доступ к современным технологиям и высококвалифицированная рабочая сила. По мнению Буданова, это одна из главных задач сегодняшнего дня.

Кроме того, экс-глава ГУР отметил, что без сильной экономики армия не сможет защитить страну.

"Очевидно, что, каким бы героическим и профессиональным ни было бы наше войско, без сильной экономики армия не сможет защитить страну.

Еще в начале 1990-х годов Украина принадлежала к топовой десятке мировых государств с лучшими экономическими показателями. Однако десятилетия коррупции и неэффективного управления, 13 лет тотальной войны подорвали нашу индустриальную мощь", — отметил Буданов.

А также отметил, что необходимо восстановить свои мощности, ведь это вопрос выживания нации и государства.

"Рад был обменяться мнениями с проактивными гражданами, которые ежедневно усиливают нашу страну, развивают ее в различных областях и имеют видение того, в какую сторону должна двигаться страна, чтобы достичь общего успеха", — прокомментировал Буданов свое участие в форуме.

Напомним, что 16 февраля Буданов обратился к военным журналистам в их профессиональный день.

Также мы информировали, что недавно Буданов общался с украинской молодежью и диаспорой со всех уголков мира — говорили подготовку к акциям в поддержку Украины.

Украина экономика технологии Кирилл Буданов восстановление
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации