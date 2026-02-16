Буданов заявил, что без сильной экономики ВСУ не смогут защитить страну

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов принял участие в форуме "Экономика устойчивости: вызовы лидерства — 2026" в Киеве. Во время своего выступления он отметил, что Украине необходимо укреплять свою экономику.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на заявление Кирилла Буданова.

Кирилл Буданов на форуме "Экономика устойчивости: вызовы лидерства — 2026" в Киеве. Фото: Буданов/Telegram

Буданов о вызовах современности и экономике Украины

Глава ОПУ отметил, что сейчас Украине нужна неоиндустриализация, доступ к современным технологиям и высококвалифицированная рабочая сила. По мнению Буданова, это одна из главных задач сегодняшнего дня.

Кроме того, экс-глава ГУР отметил, что без сильной экономики армия не сможет защитить страну.

"Очевидно, что, каким бы героическим и профессиональным ни было бы наше войско, без сильной экономики армия не сможет защитить страну.

Еще в начале 1990-х годов Украина принадлежала к топовой десятке мировых государств с лучшими экономическими показателями. Однако десятилетия коррупции и неэффективного управления, 13 лет тотальной войны подорвали нашу индустриальную мощь", — отметил Буданов.

А также отметил, что необходимо восстановить свои мощности, ведь это вопрос выживания нации и государства.

"Рад был обменяться мнениями с проактивными гражданами, которые ежедневно усиливают нашу страну, развивают ее в различных областях и имеют видение того, в какую сторону должна двигаться страна, чтобы достичь общего успеха", — прокомментировал Буданов свое участие в форуме.

