Главная Новости дня Голос за рубежом — Буданов поговорил с украинской диаспорой

Голос за рубежом — Буданов поговорил с украинской диаспорой

Ua ru
Дата публикации 14 февраля 2026 17:29
Буданав встретился с молодежью за рубежом — о чем говорили
Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов пообщался с украинской молодежью и диаспорой. Они обсудили подготовку к акциям в поддержку Украины, которые состоятся по всему миру 24 февраля.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в Telegram.

Встреча Буданова с молодежью

Буданов рассказал, что общался с украинской молодежью и диаспорой со всех уголков мира — от Португалии до Австралии. Во время этой онлайн-встречи глава ОПУ с лидерами украинского молодежного движения подробно обсудили подготовку к акциям в поддержку Украины, которые состоятся по всему миру 24 февраля.

Встреча Буданова с молодежью. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Было важно увидеть эти вдохновленные глаза и услышать о реальных шагах, которые осуществляют сотни тысяч молодых украинцев за рубежом: от закрытия российских фирм в Праге до масштабных акций в поддержку наших детей в Париже. Вы — живая сила и живой голос страны за рубежом", — подчеркнул Кирилл Буданов.

Он призвал молодежь изменить месседжи, поскольку мы не нация жертв, а нация борцов, которая выстояла и продолжает разрушать имперские амбиции Кремля.

"Мы не просим милостыни, а требуем справедливости и инструментов для защиты цивилизованного мира. Искренне благодарен каждому украинцу за рубежом, кто бережет в себе украинское. Объединяйтесь, действуйте смело и помните: мы ждем вас дома, потому что именно вашими руками будет строиться новая, сильная и модерновая Украина", — подчеркнул глава ОПУ.

Напомним, ранее Буданов вручил награды выпускникам Академии патрульной полиции. Он отметил, что быть полицейским во время большой войны — это ежедневный экзамен на выносливость.

Также он отреагировал на позицию Гераскевича на Олимпиаде 2026. По его словам, это не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения.

Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
