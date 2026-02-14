Буданав зустрівся з молоддю за кордоном — про що говорили

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов поспілкувався з українською молоддю та діаспорою. Вони обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов написав у Telegram.

Зустріч Буданова з молоддю

Буданов розповів, що спілкувався з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків світу — від Португалії до Австралії. Під час цієї онлайн-зустрічі очільник ОПУ з лідерами українського молодіжного руху детально обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

Зустріч Буданова з молоддю. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Було важливо побачити ці натхненні очі та почути про реальні кроки, які здійснюють сотні тисяч молодих українців за кордоном: від закриття російських фірм у Празі до масштабних акцій на підтримку наших дітей у Парижі. Ви — жива сила й живий голос країни за кордоном", — наголосив Кирило Буданов.

Він закликав молодь змінити меседжі, оскільки ми не нація жертв, а нація борців, яка вистояла та продовжує руйнувати імперські амбіції Кремля.

"Ми не просимо милостині, а вимагаємо справедливості та інструментів для захисту цивілізованого світу. Щиро вдячний кожному українцю за кордоном, хто береже в собі українське. Гуртуйтеся, дійте сміливо й пам’ятайте: ми чекаємо на вас удома, бо саме вашими руками розбудовуватиметься нова, сильна й модернова Україна", — підкреслив очільник ОПУ.

Нагадаємо, раніше Буданов вручив відзнаки випускникам Академії патрульної поліції. Він наголосив, що бути поліцейським під час великої війни — це щоденний іспит на витривалість.

Також він відреагував на позицію Гераскевича на Олімпіаді 2026. За його словами, це не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу.