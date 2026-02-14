Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Голос за кордоном — Буданов поговорив з українською діаспорою

Голос за кордоном — Буданов поговорив з українською діаспорою

Ua ru
Дата публікації: 14 лютого 2026 17:29
Буданав зустрівся з молоддю за кордоном — про що говорили
Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов поспілкувався з українською молоддю та діаспорою. Вони обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов написав у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Зустріч Буданова з молоддю

Буданов розповів, що спілкувався з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків світу — від Португалії до Австралії. Під час цієї онлайн-зустрічі очільник ОПУ з лідерами українського молодіжного руху детально обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.

null
Зустріч Буданова з молоддю. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

"Було важливо побачити ці натхненні очі та почути про реальні кроки, які здійснюють сотні тисяч молодих українців за кордоном: від закриття російських фірм у Празі до масштабних акцій на підтримку наших дітей у Парижі. Ви — жива сила й живий голос країни за кордоном", — наголосив Кирило Буданов. 

Він закликав молодь змінити меседжі, оскільки ми не нація жертв, а нація борців, яка вистояла та продовжує руйнувати імперські амбіції Кремля. 

"Ми не просимо милостині, а вимагаємо справедливості та інструментів для захисту цивілізованого світу. Щиро вдячний кожному українцю за кордоном, хто береже в собі українське. Гуртуйтеся, дійте сміливо й пам’ятайте: ми чекаємо на вас удома, бо саме вашими руками розбудовуватиметься нова, сильна й модернова Україна", — підкреслив очільник ОПУ. 

Нагадаємо, раніше Буданов вручив відзнаки випускникам Академії патрульної поліції. Він наголосив, що бути поліцейським під час великої війни — це щоденний іспит на витривалість.

Також він відреагував на позицію Гераскевича на Олімпіаді 2026. За його словами, це не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу.

кордон Кирило Буданов війна в Україні молодь зустріч
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації