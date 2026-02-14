Буданав зустрівся з молоддю за кордоном — про що говорили

Голос за кордоном — Буданов поговорив з українською діаспорою
Керівник Офісу президента Кирило Буданов поспілкувався з українською молоддю та діаспорою. Вони обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.
Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов написав у Telegram.
Зустріч Буданова з молоддю
Буданов розповів, що спілкувався з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків світу — від Португалії до Австралії. Під час цієї онлайн-зустрічі очільник ОПУ з лідерами українського молодіжного руху детально обговорили підготовку до акцій на підтримку України, які відбудуться по всьому світу 24 лютого.
"Було важливо побачити ці натхненні очі та почути про реальні кроки, які здійснюють сотні тисяч молодих українців за кордоном: від закриття російських фірм у Празі до масштабних акцій на підтримку наших дітей у Парижі. Ви — жива сила й живий голос країни за кордоном", — наголосив Кирило Буданов.
Він закликав молодь змінити меседжі, оскільки ми не нація жертв, а нація борців, яка вистояла та продовжує руйнувати імперські амбіції Кремля.
"Ми не просимо милостині, а вимагаємо справедливості та інструментів для захисту цивілізованого світу. Щиро вдячний кожному українцю за кордоном, хто береже в собі українське. Гуртуйтеся, дійте сміливо й пам’ятайте: ми чекаємо на вас удома, бо саме вашими руками розбудовуватиметься нова, сильна й модернова Україна", — підкреслив очільник ОПУ.
