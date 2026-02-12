Буданов відреагував на позицію Гераскевича на Олімпіаді 2026

Керівник ОПУ Кирило Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Голова Офісу президента Кирило Буданов висловився щодо вшанування пам’яті полеглих українських Захисників і Захисниць. Він наголосив, що позиція спортсмена Владимслава Гераскевича не є порушенням жодних правил і заслуговує на повагу.

Про це він повідомив у Telegram у четвер, 12 лютого, передає Новини.LIVE.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов про позицію Гераскевича

За словами Буданова, віддати честь і шану полеглим Оборонцям та невинним жертвам російської агресії — це найменше, що сьогодні може зробити суспільство.

Він підкреслив, що саме завдяки жертовності українців міжнародні спортивні події, зокрема Олімпійські змагання, відбуваються під мирним європейським небом.

Буданов наголосив на важливості говорити правду та подякував спортсмену Владиславу Гераскевичу за принципову позицію й мужність.

"Спорт може залишатися поза політикою, але ніколи не поза совістю, честю та гідністю", — зазначив він.

Нагадаємо, українця Владислава Гераскевича підтримали не лише партнери по команді, а й відома олімпійська чемпіонка.

А також біатлоніст Віталій Мандзин публічно підтримав колегу та наголосив, що Владислав Гераскевич перебував у формі, яка дає змогу конкурувати з найсильнішими суперниками.