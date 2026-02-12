Буданов отреагировал на позицию Гераскевича на Олимпиаде 2026 года
Глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался относительно чествования памяти павших украинских Защитников и Защитниц. Он подчеркнул, что позиция спортсмена Владимслава Гераскевича не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения.
Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.
Буданов о позиции Гераскевича
По словам Буданова, отдать честь и почтение павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это самое малое, что сегодня может сделать общество.
Он подчеркнул, что именно благодаря жертвенности украинцев международные спортивные события, в частности Олимпийские соревнования, проходят под мирным европейским небом.
Буданов отметил важность говорить правду и поблагодарил спортсмена Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество.
"Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства", — отметил он.
Напомним, украинца Владислава Гераскевича поддержали не только партнеры по команде, но и известная олимпийская чемпионка.
А также биатлонист Виталий Мандзин публично поддержал коллегу и отметил, что Владислав Гераскевич находился в форме, которая позволяет конкурировать с сильнейшими соперниками.
