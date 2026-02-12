Буданов отреагировал на позицию Гераскевича на Олимпиаде 2026 года

Руководитель ОПУ Кирилл Буданов. Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Глава Офиса президента Кирилл Буданов высказался относительно чествования памяти павших украинских Защитников и Защитниц. Он подчеркнул, что позиция спортсмена Владимслава Гераскевича не является нарушением никаких правил и заслуживает уважения.

Об этом он сообщил в Telegram в четверг, 12 февраля, передает Новини.LIVE.

Пост Буданова. Фото: скриншот

Буданов о позиции Гераскевича

По словам Буданова, отдать честь и почтение павшим Защитникам и невинным жертвам российской агрессии — это самое малое, что сегодня может сделать общество.

Он подчеркнул, что именно благодаря жертвенности украинцев международные спортивные события, в частности Олимпийские соревнования, проходят под мирным европейским небом.

Буданов отметил важность говорить правду и поблагодарил спортсмена Владислава Гераскевича за принципиальную позицию и мужество.

"Спорт может оставаться вне политики, но никогда не вне совести, чести и достоинства", — отметил он.

Напомним, украинца Владислава Гераскевича поддержали не только партнеры по команде, но и известная олимпийская чемпионка.

А также биатлонист Виталий Мандзин публично поддержал коллегу и отметил, что Владислав Гераскевич находился в форме, которая позволяет конкурировать с сильнейшими соперниками.