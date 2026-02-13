Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Буданов вручив відзнаки випускникам Академії патрульної поліції — деталі

Буданов вручив відзнаки випускникам Академії патрульної поліції — деталі

Ua ru
Дата публікації: 13 лютого 2026 18:09
Кирило Буданов вручив відзнаки майбутнім поліцейським
Кирило Буданов вручає відзнаки. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вручив нагрудні жетони та пам'ятні відзнаки випускникам 84-го курсу Академії патрульної поліції. Він наголосив, що бути поліцейським під час великої війни — це щоденний іспит на витривалість.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов написав у Telegram. 

Реклама
Читайте також:

Вручення відзнак майбутнім поліцейським

Буданов наголосив, що мав честь вручити нагрудні жетони та пам'ятні відзнаки випускникам 84-го курсу Академії патрульної поліції.  

Реклама
null
Кирило Буданов на врученні. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

За його словами, жетон українського поліцейського — це не просто метал із номером, це символ довіри народу та готовності першим прийти на допомогу. 

"Пам'ятайте слова присяги і знайте: від вашої стійкості та незламності залежить спокій мільйонів українців", — заликав керівник ОПУ поліцейських. 

Реклама

Нагадаємо, ЗМІ зняли фільм про підготовку Будановим спецоперації в Криму. Він заклав ретельне планування та особисту довіру до кожного з бійців своєї групи. 

Також ми писали, що політолог назвав Буданова козирною картою переговорів. За його словами, наразі ставка на предметність, а не політику.

поліція нагорода Кирило Буданов випускний правоохоронці
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації