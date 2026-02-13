Кирило Буданов вручив відзнаки майбутнім поліцейським

Кирило Буданов вручає відзнаки. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Керівник Офісу президента Кирило Буданов вручив нагрудні жетони та пам'ятні відзнаки випускникам 84-го курсу Академії патрульної поліції. Він наголосив, що бути поліцейським під час великої війни — це щоденний іспит на витривалість.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це Кирило Буданов написав у Telegram.

Вручення відзнак майбутнім поліцейським

Буданов наголосив, що мав честь вручити нагрудні жетони та пам'ятні відзнаки випускникам 84-го курсу Академії патрульної поліції.

Кирило Буданов на врученні. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

За його словами, жетон українського поліцейського — це не просто метал із номером, це символ довіри народу та готовності першим прийти на допомогу.

"Пам'ятайте слова присяги і знайте: від вашої стійкості та незламності залежить спокій мільйонів українців", — заликав керівник ОПУ поліцейських.

Нагадаємо, ЗМІ зняли фільм про підготовку Будановим спецоперації в Криму. Він заклав ретельне планування та особисту довіру до кожного з бійців своєї групи.

Також ми писали, що політолог назвав Буданова козирною картою переговорів. За його словами, наразі ставка на предметність, а не політику.