Україна
Главная Новости дня Буданов вручил награды выпускникам Академии патрульной полиции — детали

Буданов вручил награды выпускникам Академии патрульной полиции — детали

Ua ru
Дата публикации 13 февраля 2026 18:09
Кирилл Буданов вручил знаки отличия будущим полицейским
Кирилл Буданов вручает награды. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вручил нагрудные жетоны и памятные знаки отличия выпускникам 84-го курса Академии патрульной полиции. Он отметил, что быть полицейским во время большой войны — это ежедневный экзамен на выносливость.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в Telegram.



Вручение наград будущим полицейским

Буданов отметил, что имел честь вручить нагрудные жетоны и памятные знаки отличия выпускникам 84-го курса Академии патрульной полиции.

null
Кирилл Буданов на вручении. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По его словам, жетон украинского полицейского - это не просто металл с номером, это символ доверия народа и готовности первым прийти на помощь.

"Помните слова присяги и знайте: от вашей стойкости и несокрушимости зависит спокойствие миллионов украинцев", — призвал руководитель ОПУ полицейских.

Напомним, СМИ сняли фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму. Он заложил тщательное планирование и личное доверие к каждому из бойцов своей группы.

Также мы писали, что политолог назвал Буданова козырной картой переговоров. По его словам, сейчас ставка на предметность, а не политику.

полиция награда Кирилл Буданов выпускной правохранители
Карина Приходько - Редактор
Автор:
Карина Приходько
