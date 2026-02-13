Кирилл Буданов вручил знаки отличия будущим полицейским

Кирилл Буданов вручает награды. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

Руководитель Офиса президента Кирилл Буданов вручил нагрудные жетоны и памятные знаки отличия выпускникам 84-го курса Академии патрульной полиции. Он отметил, что быть полицейским во время большой войны — это ежедневный экзамен на выносливость.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом Кирилл Буданов написал в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Вручение наград будущим полицейским

Буданов отметил, что имел честь вручить нагрудные жетоны и памятные знаки отличия выпускникам 84-го курса Академии патрульной полиции.

Кирилл Буданов на вручении. Фото: t.me/Kyrylo_Budanov_Official

По его словам, жетон украинского полицейского - это не просто металл с номером, это символ доверия народа и готовности первым прийти на помощь.

"Помните слова присяги и знайте: от вашей стойкости и несокрушимости зависит спокойствие миллионов украинцев", — призвал руководитель ОПУ полицейских.

Напомним, СМИ сняли фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму. Он заложил тщательное планирование и личное доверие к каждому из бойцов своей группы.

Также мы писали, что политолог назвал Буданова козырной картой переговоров. По его словам, сейчас ставка на предметность, а не политику.