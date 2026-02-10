О подготовке Будановым спецоперации в Крыму сняли фильм

Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Средства массовой информации сняли фильм о подготовке Кириллом Будановым спецоперации во временно оккупированном россиянами Крыму. В основу подготовки спецоперации в Крыму в 2016 году Буданов заложил тщательное планирование и личное доверие к каждому из бойцов своей группы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рассказ участников рейда в документальном фильме "Секретная операция в Крыму", который вышел на телеканале 2+2.

Реклама

Читайте также:

Фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму — что известно

Фильм раскрывает первую в истории независимой Украины спецоперацию такого масштаба, цель которой — поражение ударных вертолетов и современных систем противовоздушной обороны РФ в районе Джанкоя.

По словам одного из бойцов, его личное участие началось с предложения Буданова: "Он позвонил, и мы встретились на точке — в его машине Chevrolet, которую впоследствии взорвали. Сели, поговорили. Он просто спросил: "Не хочешь смотаться в Крым?". На что я ответил: "Ну, конечно".

В то же время другой участник рейда в ходе фильма отметил тщательность подготовки спецоперации.

"Все было сделано таким образом, чтобы когда мы уже вышли на саму операцию, мы были уверены: если группа зайдет на аэродром, все будет удачно. Было понятно, где размещать, как размещать, как работает охрана, с какими трудностями можно столкнуться и так далее".

Фильм также открыл зрителям особые ритуалы Буданова перед сложными задачами.

"У Кирилла Алексеевича есть небольшая традиция. Перед выполнением трудного задания он включает песню Меч Арея, и каждый из участников должен выпить рома. Традиции ценны своим постоянством. Все эти традиции прошли годы и остались — никто их никогда не изменит", — отметил один из побратимов Буданова в той операции.

По его словам, ключевым фактором успеха рейда стало взаимное доверие: Буданов доверял бойцам, а они — ему.

"В конце подготовки Кирилл Алексеевич выставил мишени и сам сел сбоку, в углу, на стулья. Мы не знали, где именно расположены мишени. Наша задача была зайти, отработать и уничтожить их. Он настолько нам доверял, что было несколько таких заходов: мы заходили в ангар, уничтожали все мишени, а он сидел спокойно и ждал. Мы находились буквально в полуметре — метре от него, а он просто наблюдал, пока мы завершим задание. Таким образом он показывал, насколько мы поднялись в своем уровне и насколько он нам доверяет. Это было невероятно. Есть такая методика — и она в конце концов сработала", — отметил боец.

Стоит заметить, что ценность операции в Крыму заключалась не только в военном результате, но и в возвращении крымского вопроса на политическую повестку дня Украины и международного сообщества.

Успех бойцов ГУР и провал элитного подразделения ФСБ на территории временно оккупированного Крыма во время спецоперации стал серьезным репутационным ударом для Кремля и показал ограниченность реального контроля РФ над полуостровом.

Недавние результаты опроса свидетельствуют, что на потенциальных выборах в ВРУ политический проект Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню поддержки украинцев.

Ранее нардеп заявил, что активное участие Буданова в переговорах значительно изменило их формат.