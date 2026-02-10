Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортМетеоАвтоКино и сериалыПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня СМИ сняли фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму

СМИ сняли фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму

Ua ru
Дата публикации 10 февраля 2026 17:09
О подготовке Будановым спецоперации в Крыму сняли фильм
Руководитель Офиса президента Украины Кирилл Буданов. Фото: Кирилл Буданов/Facebook

Средства массовой информации сняли фильм о подготовке Кириллом Будановым спецоперации во временно оккупированном россиянами Крыму. В основу подготовки спецоперации в Крыму в 2016 году Буданов заложил тщательное планирование и личное доверие к каждому из бойцов своей группы.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на рассказ участников рейда в документальном фильме "Секретная операция в Крыму", который вышел на телеканале 2+2.

Реклама
Читайте также:

Фильм о подготовке Будановым спецоперации в Крыму — что известно

Фильм раскрывает первую в истории независимой Украины спецоперацию такого масштаба, цель которой — поражение ударных вертолетов и современных систем противовоздушной обороны РФ в районе Джанкоя.

По словам одного из бойцов, его личное участие началось с предложения Буданова: "Он позвонил, и мы встретились на точке — в его машине Chevrolet, которую впоследствии взорвали. Сели, поговорили. Он просто спросил: "Не хочешь смотаться в Крым?". На что я ответил: "Ну, конечно".

В то же время другой участник рейда в ходе фильма отметил тщательность подготовки спецоперации.

"Все было сделано таким образом, чтобы когда мы уже вышли на саму операцию, мы были уверены: если группа зайдет на аэродром, все будет удачно. Было понятно, где размещать, как размещать, как работает охрана, с какими трудностями можно столкнуться и так далее".

Фильм также открыл зрителям особые ритуалы Буданова перед сложными задачами.

"У Кирилла Алексеевича есть небольшая традиция. Перед выполнением трудного задания он включает песню Меч Арея, и каждый из участников должен выпить рома. Традиции ценны своим постоянством. Все эти традиции прошли годы и остались — никто их никогда не изменит", — отметил один из побратимов Буданова в той операции.

По его словам, ключевым фактором успеха рейда стало взаимное доверие: Буданов доверял бойцам, а они — ему.

"В конце подготовки Кирилл Алексеевич выставил мишени и сам сел сбоку, в углу, на стулья. Мы не знали, где именно расположены мишени. Наша задача была зайти, отработать и уничтожить их. Он настолько нам доверял, что было несколько таких заходов: мы заходили в ангар, уничтожали все мишени, а он сидел спокойно и ждал. Мы находились буквально в полуметре — метре от него, а он просто наблюдал, пока мы завершим задание. Таким образом он показывал, насколько мы поднялись в своем уровне и насколько он нам доверяет. Это было невероятно. Есть такая методика — и она в конце концов сработала", — отметил боец.

Стоит заметить, что ценность операции в Крыму заключалась не только в военном результате, но и в возвращении крымского вопроса на политическую повестку дня Украины и международного сообщества.

Успех бойцов ГУР и провал элитного подразделения ФСБ на территории временно оккупированного Крыма во время спецоперации стал серьезным репутационным ударом для Кремля и показал ограниченность реального контроля РФ над полуостровом.

Недавние результаты опроса свидетельствуют, что на потенциальных выборах в ВРУ политический проект Буданова вошел бы в тройку лидеров по уровню поддержки украинцев.

Ранее нардеп заявил, что активное участие Буданова в переговорах значительно изменило их формат.

Крым спецоперация Кирилл Буданов война в Украине ГУР
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации