Про підготовку Будановим спецоперації в Криму зняли фільм

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Кирило Буданов/Facebook

Засоби масової інформації зняли фільм про підготовку Кирилом Будановим спецоперації в тимчасово окупованому росіянами Криму. В основу підготовки спецоперації в Криму у 2016 році Буданов заклав ретельне планування та особисту довіру до кожного з бійців своєї групи.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на розповідь учасників рейду у документальному фільмі "Таємна операція в Криму", який вийшов на телеканалі 2+2.

Реклама

Читайте також:

Фільм про підготовку Будановим спецоперації в Криму — що відомо

Фільм розкриває першу в історії незалежної України спецоперацію такого масштабу, ціль якої — ураження ударних вертольотів і сучасних систем протиповітряної оборони РФ в районі Джанкоя.

За словами одного з бійців, його особиста участь почалася з пропозиції Буданова: "Він подзвонив, і ми зустрілися на точці — в його машині Chevrolet, яку згодом підірвали. Сіли, поговорили. Він просто запитав: "Не хочеш змотатися в Крим?". На що я відповів: "Ну, звісно".

Водночас інший учасник рейду в ході фільму наголосив на ретельності підготовки спецоперації.

"Все було зроблено таким чином, щоб коли ми вже вийшли на саму операцію, ми були впевнені: якщо група зайде на аеродром, все буде вдало. Було зрозуміло, де розміщувати, як розміщувати, як працює охорона, з якими труднощами можна зіткнутися і так далі".

Фільм також відкрив глядачам особливі ритуали Буданова перед складними завданнями.

"У Кирила Олексійовича є невелика традиція. Перед виконанням важкого завдання він включає пісню Меч Арея, і кожен з учасників має випити рому. Традиції цінні своєю постійністю. Всі ці традиції пройшли роки й залишилися — ніхто їх ніколи не змінить", — відзначив один із побратимів Буданова в тій операції.

За його словами, ключовим фактором успіху рейду стала взаємна довіра: Буданов довіряв бійцям, а вони — йому.

"Наприкінці підготовки Кирило Олексійович виставив мішені й сам сів збоку, в кутку, на стільці. Ми не знали, де саме розташовані мішені. Наше завдання було зайти, відпрацювати й знищити їх. Він настільки нам довіряв, що було кілька таких заходів: ми заходили в ангар, знищували всі мішені, а він сидів спокійно й чекав. Ми перебували буквально за пів метра — метр від нього, а він просто спостерігав, поки ми завершимо завдання. Таким чином він показував, наскільки ми піднялися у своєму рівні і наскільки він нам довіряє. Це було неймовірно. Є така методика — і вона зрештою спрацювала", — відмітив боєць.

Варто зауважити, що цінність операції в Криму полягала не лише у військовому результаті, а й у поверненні кримського питання на політичний порядок денний України та міжнародної спільноти.

Успіх бійців ГУР та провал елітного підрозділу ФСБ на території тимчасово окупованого Криму під час спецоперації став серйозним репутаційним ударом для Кремля та показав обмеженість реального контролю РФ над півостровом.

Нещодавні результати опитування свідчать, що на потенційних виборах до ВРУ політичний проєкт Буданова увійшов би до трійки лідерів за рівнем підтримки українців.

Раніше нардеп заявив, що активна участь Буданова у перемовинах значно змінила їхній формат.