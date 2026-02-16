День военного журналиста — Буданов поздравил репортеров

Рискуют ради правды — Буданов поблагодарил военных журналистов
Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил военных журналистов в их профессиональный день — 16 февраля. Он отметил, что несмотря на риски репортеры делают все, чтобы показать миру правду о войне.
Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.
Буданов поздравил военных журналистов
В День военного журналиста глава ОП поблагодарил репортеров за мужество и преданность. Он отметил, что журналисты остаются голосом правды.
"Вы рискуете жизнью, чтобы мир видел реальность войны, истинную сущность врага, мощь украинского оружия и силу духа наших защитников. Каждая ваша статья, каждый репортаж, каждый кадр с передовой — это действительно оружие в информационной и реальной войне", — отметил Буданов.
Он также почтил память тех журналистов, которые погибли, освещая правду на фронте.
