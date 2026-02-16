День военного журналиста — Буданов поздравил репортеров

Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил военных журналистов в их профессиональный день — 16 февраля. Он отметил, что несмотря на риски репортеры делают все, чтобы показать миру правду о войне.

Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Буданов поздравил военных журналистов

В День военного журналиста глава ОП поблагодарил репортеров за мужество и преданность. Он отметил, что журналисты остаются голосом правды.

"Вы рискуете жизнью, чтобы мир видел реальность войны, истинную сущность врага, мощь украинского оружия и силу духа наших защитников. Каждая ваша статья, каждый репортаж, каждый кадр с передовой — это действительно оружие в информационной и реальной войне", — отметил Буданов.

Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Он также почтил память тех журналистов, которые погибли, освещая правду на фронте.

