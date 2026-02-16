Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Рискуют ради правды — Буданов поблагодарил военных журналистов

Рискуют ради правды — Буданов поблагодарил военных журналистов

Ua ru
Дата публикации 16 февраля 2026 12:46
День военного журналиста — Буданов поздравил репортеров
Глава ОП Кирилл Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Глава Офиса Президента Кирилл Буданов поблагодарил военных журналистов в их профессиональный день — 16 февраля. Он отметил, что несмотря на риски репортеры делают все, чтобы показать миру правду о войне.

Об этом Буданов сообщил в Telegram, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Буданов поздравил военных журналистов

В День военного журналиста глава ОП поблагодарил репортеров за мужество и преданность. Он отметил, что журналисты остаются голосом правды.

"Вы рискуете жизнью, чтобы мир видел реальность войны, истинную сущность врага, мощь украинского оружия и силу духа наших защитников. Каждая ваша статья, каждый репортаж, каждый кадр с передовой — это действительно оружие в информационной и реальной войне", — отметил Буданов.

Буданов привітав журналістів
Сообщение Кирилла Буданова. Фото: скриншот

Он также почтил память тех журналистов, которые погибли, освещая правду на фронте.

Напомним, ранее мы писали о том, что Буданов поговорил с украинской молодежью за рубежом. Речь шла об акциях к четвертой годовщине полномасштабного вторжения.

Также мы рассказывали о том, что глава ОП отправился в Женеву. Он примет участие в переговорах в составе украинской делегации.

Ваша пробная версия Premium закончилась

журналисты Кирилл Буданов война в Украине фронт День военного журналиста Украины
Ольга Антоновская - редактор
Автор:
Ольга Антоновская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации