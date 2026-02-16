Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Ризикують задля правди — Буданов подякував військовим журналістам

Ризикують задля правди — Буданов подякував військовим журналістам

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 12:46
День військового журналіста — Буданов привітав репортерів
Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов подякував військовим журналістам у їхній професійний день — 16 лютого. Він зазначив, що попри ризики репортери роблять все, аби показати світові правду про війну.

Про це Буданов повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Буданов привітав військових журналістів

У День військового журналіста очільник ОП подякував репортерам за мужність та відданість. Він наголосив, що журналісти залишаються голосом правди.

"Ви ризикуєте життям, щоб світ бачив реальність війни, справжню сутність ворога, міць української зброї та силу духу наших оборонців. Кожна ваша стаття, кожен репортаж, кожен кадр із передової — це справді зброя в інформаційній та реальній війні", — зазначив Буданов.

Буданов привітав журналістів
Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він також вшанував пам'ять тих журналістів, які загинули, висвітлюючи правду на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов поговорив з українською молоддю за кордоном. Йшлося про акції до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Також ми розповідали про те, що очільник ОП вирушив до Женеви. Він візьме участь у переговорах у складі української делегації.

журналісти Кирило Буданов війна в Україні фронт День військового журналіста України
Ольга Антоновська - редактор
Автор:
Ольга Антоновська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації