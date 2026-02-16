День військового журналіста — Буданов привітав репортерів

Очільник ОП Кирило Буданов. Фото: Facebook/kyrylo.budanov.official

Очільник Офісу Президента Кирило Буданов подякував військовим журналістам у їхній професійний день — 16 лютого. Він зазначив, що попри ризики репортери роблять все, аби показати світові правду про війну.

Про це Буданов повідомив у Telegram, передає Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Буданов привітав військових журналістів

У День військового журналіста очільник ОП подякував репортерам за мужність та відданість. Він наголосив, що журналісти залишаються голосом правди.

"Ви ризикуєте життям, щоб світ бачив реальність війни, справжню сутність ворога, міць української зброї та силу духу наших оборонців. Кожна ваша стаття, кожен репортаж, кожен кадр із передової — це справді зброя в інформаційній та реальній війні", — зазначив Буданов.

Повідомлення Кирила Буданова. Фото: скриншот

Він також вшанував пам'ять тих журналістів, які загинули, висвітлюючи правду на фронті.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов поговорив з українською молоддю за кордоном. Йшлося про акції до четвертої річниці повномасштабного вторгнення.

Також ми розповідали про те, що очільник ОП вирушив до Женеви. Він візьме участь у переговорах у складі української делегації.