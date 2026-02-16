Буданов заявив, що без сильної економіки ЗСУ не зможуть захистити країну

Без сильної економіки армія не зможе захистити країну — Буданов
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов взяв участь у форумі "Економіка стійкості: виклики лідерства — 2026" у Києві. Під час свого виступу він зазначив, що Україні необхідно зміцнювати свою економіку.
Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Кирила Буданова.
Буданов про виклики сьогодення та економіку України
Очільник ОПУ наголосив, що наразі Україні потрібна неоіндустріалізація, доступ до сучасних технологій та висококваліфікована робоча сила. На думку Буданова, це одне з головних завдань сьогодення.
Крім того, ексочільник ГУР зазначив, що без сильної економіки армія не зможе захистити країну.
"Очевидно, що, хоч яким героїчним і професійним було б наше військо, без сильної економіки армія не зможе захистити країну.
Ще на початку 1990-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Однак десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць", — зауважив Буданов.
А також наголосив, що необхідно відновити свої потужності, адже це питання виживання нації та держави.
"Радий був обмінятися думками з проактивними громадянами, які щодня посилюють нашу країну, розвивають її в різних галузях і мають бачення того, у який бік має рухатися країна, щоб досягти спільного успіху", — прокоментував Буданов свою участь у форумі.
Нагадаємо, що 16 лютого Буданов звернувся до військових журналістів у їхній професійний день.
Також ми інформували, що нещодавно Буданов спілкувався з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків світу — говорили підготовку до акцій на підтримку України.
Читайте Новини.LIVE!