Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Контекст Олімпіада Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Новини дня Без сильної економіки армія не зможе захистити країну — Буданов

Без сильної економіки армія не зможе захистити країну — Буданов

Ua ru
Дата публікації: 16 лютого 2026 22:34
Буданов заявив, що без сильної економіки ЗСУ не зможуть захистити країну
Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов взяв участь у форумі "Економіка стійкості: виклики лідерства — 2026" у Києві. Під час свого виступу він зазначив, що Україні необхідно зміцнювати свою економіку.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Кирила Буданова.

Реклама
Читайте також:
Буданов зробив низку заяв на економічному форумі у Києві
Кирило Буданов на форумі "Економіка стійкості: виклики лідерства — 2026" у Києві. Фото: Буданов/Telegram

Буданов про виклики сьогодення та економіку України

Очільник ОПУ наголосив, що наразі Україні потрібна неоіндустріалізація, доступ до сучасних технологій та висококваліфікована робоча сила. На думку Буданова, це одне з головних завдань сьогодення.

Крім того, ексочільник ГУР зазначив, що без сильної економіки армія не зможе захистити країну.

"Очевидно, що, хоч яким героїчним і професійним було б наше військо, без сильної економіки армія не зможе захистити країну.

Ще на початку 1990-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Однак десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць", — зауважив Буданов.

А також наголосив, що необхідно відновити свої потужності, адже це питання виживання нації та держави.

"Радий був обмінятися думками з проактивними громадянами, які щодня посилюють нашу країну, розвивають її в різних галузях і мають бачення того, у який бік має рухатися країна, щоб досягти спільного успіху", — прокоментував Буданов свою участь у форумі.

Нагадаємо, що 16 лютого Буданов звернувся до військових журналістів у їхній професійний день.

Також ми інформували, що нещодавно Буданов спілкувався з українською молоддю та діаспорою з усіх куточків світу — говорили підготовку до акцій на підтримку України.

Україна економіка технології Кирило Буданов відновлення
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації