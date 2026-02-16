Буданов заявив, що без сильної економіки ЗСУ не зможуть захистити країну

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов. Фото: Буданов/Telegram

Керівник Офісу президента України Кирило Буданов взяв участь у форумі "Економіка стійкості: виклики лідерства — 2026" у Києві. Під час свого виступу він зазначив, що Україні необхідно зміцнювати свою економіку.

Про це інформує Новини.LIVE із посиланням на заяву Кирила Буданова.

Кирило Буданов на форумі "Економіка стійкості: виклики лідерства — 2026" у Києві. Фото: Буданов/Telegram

Буданов про виклики сьогодення та економіку України

Очільник ОПУ наголосив, що наразі Україні потрібна неоіндустріалізація, доступ до сучасних технологій та висококваліфікована робоча сила. На думку Буданова, це одне з головних завдань сьогодення.

Крім того, ексочільник ГУР зазначив, що без сильної економіки армія не зможе захистити країну.

"Очевидно, що, хоч яким героїчним і професійним було б наше військо, без сильної економіки армія не зможе захистити країну.

Ще на початку 1990-х років Україна належала до топової десятки світових держав із найкращими економічними показниками. Однак десятиліття корупції та неефективного управління, 13 років тотальної війни підірвали нашу індустріальну міць", — зауважив Буданов.

А також наголосив, що необхідно відновити свої потужності, адже це питання виживання нації та держави.

"Радий був обмінятися думками з проактивними громадянами, які щодня посилюють нашу країну, розвивають її в різних галузях і мають бачення того, у який бік має рухатися країна, щоб досягти спільного успіху", — прокоментував Буданов свою участь у форумі.

