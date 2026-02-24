Видео
Главная Новости дня Будущее пишется в Киеве — Кошта сделал заявление в годовщину войны

Будущее пишется в Киеве — Кошта сделал заявление в годовщину войны

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 18:30
Украина определяет будущее — заявление Кошты на годовщину войны
Антониу Кошта. Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko

Глава Европейского совета Антониу Кошта сделал заявление в годовщину полномасштабной войны России против Украины. По его словами, будущее пишется в Киеве, а не в Москве.

Об этом Антониу Кошта сказал на пресс-конференции в Киеве во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Читайте также:

Заявление Кошты в годовщину полномасштабной войны

"Эта годовщина не только о памяти о прошлом, это о формировании будущего, а это будущее пишется в Киеве, а не в Москве. Единственный путь вперед к справедливому и длительному миру, миру на основе уважения суверенитета, территориальной целостности и принципов устава ООН", — подчеркнул Кошта.

По его словам, Россия не может получить преимущества за столом переговоров тогда, когда она теряет многое на поле боя.

"Мы приветствуем все усилия, в частности усилия партнеров США на помощь миру", — добавил глава Евросовета.

Поддержка Украины в годовщину большой войны

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс и в дальнейшем будет поддерживать Украину. По его словам, Россия не смогла достичь своих целей на поле боя.

Великобритания, Дания и Новая Зеландия в годовщину великой войны объявили о новой помощи для Украины.

Также в Киев сегодня прибыли европейские лидеры, которые вместе с украинским лидером Владимиром Зеленским и первой леди Еленой Зеленской почтили память погибших защитников и защитниц.

война Украина Россия Антониу Кошта 4 года войны
Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
