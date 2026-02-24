Видео
Главная Новости дня В ООН приняли резолюцию в поддержку продолжительного мира в Украине

В ООН приняли резолюцию в поддержку продолжительного мира в Украине

Ua ru
Дата публикации 24 февраля 2026 19:03
Генассамблея ООН утвердила резолюцию о долгосрочном мире в Украине
Генассамблея ООН. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о "Поддержке долгосрочного мира в Украине", которую поддержали 107 государств-членов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Поддержка длительного мира в Украине

"Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент", — отметил Сибига.

Голосування Генасамблеї ООН про підтримку миру в Україні
Результаты голосования. Фото: x.com/andrii_sybiha

По его словам, для украинцев это не просто очередное голосование, а подтверждение того, что страна не один на один. Министр отметил, что принципы Устава ООН и в дальнейшем имеют значение.

"Мы и в дальнейшем будем действовать — твердо и последовательно — для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — добавил глава МИД Украины.

null
Пост Сибиги. Фото: скриншот

Поддержка Украины - последние новости

Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве заявил, что будущее пишется в Украине, а не в России.

Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс будет с Украиной и в дальнейшем во всех будущих испытаниях.

А три страны объявили новую помощь для Украины. Речь идет о Великобритании, Новой Зеландии и Дании.

Аркадий Пастула - Редактор
Автор:
Аркадий Пастула
