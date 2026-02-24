Генассамблея ООН утвердила резолюцию о долгосрочном мире в Украине

Генассамблея ООН. Фото: REUTERS/Shannon Stapleton

Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о "Поддержке долгосрочного мира в Украине", которую поддержали 107 государств-членов.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.

Поддержка длительного мира в Украине

"Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент", — отметил Сибига.

Результаты голосования. Фото: x.com/andrii_sybiha

По его словам, для украинцев это не просто очередное голосование, а подтверждение того, что страна не один на один. Министр отметил, что принципы Устава ООН и в дальнейшем имеют значение.

"Мы и в дальнейшем будем действовать — твердо и последовательно — для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — добавил глава МИД Украины.

Пост Сибиги. Фото: скриншот

