Генассамблея ООН утвердила резолюцию о долгосрочном мире в Украине

В ООН приняли резолюцию в поддержку продолжительного мира в Украине
Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о "Поддержке долгосрочного мира в Украине", которую поддержали 107 государств-членов.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига в соцсети X во вторник, 24 февраля, передает Новини.LIVE.
Поддержка длительного мира в Украине
"Я приветствую сегодняшнее принятие резолюции Генеральной Ассамблеи ООН "Поддержка прочного мира в Украине", инициированной Украиной. В определяющие моменты международное сообщество должно быть четким в своей позиции. Сегодня именно такой момент", — отметил Сибига.
По его словам, для украинцев это не просто очередное голосование, а подтверждение того, что страна не один на один. Министр отметил, что принципы Устава ООН и в дальнейшем имеют значение.
"Мы и в дальнейшем будем действовать — твердо и последовательно — для достижения всеобъемлющего, справедливого и прочного мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", — добавил глава МИД Украины.
Поддержка Украины - последние новости
Глава Евросовета Антониу Кошта на пресс-конференции в Киеве заявил, что будущее пишется в Украине, а не в России.
Генсек НАТО Марк Рютте подчеркнул, что Альянс будет с Украиной и в дальнейшем во всех будущих испытаниях.
А три страны объявили новую помощь для Украины. Речь идет о Великобритании, Новой Зеландии и Дании.
