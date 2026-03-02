Видео
Украина не будет менять приграничные области на Донбас — Зеленский

Украина не будет менять приграничные области на Донбас — Зеленский

Дата публикации 2 марта 2026 12:58
Обмен территориями — Зеленский объяснил разницу между Донбассом и приграничьем
Президент Владимир Зеленский. Фото: ОПУ

Владимир Зеленский пояснил, что Украина не говорит с Россией о формате про обмен пограничьем на значительную часть Донбасса. Он подчеркнул, что российская сторона иначе оценивает Донбасс, как стратегическую цель, тогда как удержание захваченных приграничных территорий, по его мнению, является временным и ВСУ вытеснят их оттуда. 

Об этом Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, передает Новини.LIVE.

Будет ли Украине менять Донбасс на другие территории для деоккупации

Зеленский пояснил, что приграничные территории любого типа, по его мнению, очень сложно удерживать оккупантам, и российская сторона, как он заявил, понимает, что не сможет держать их долго.

Он сказал, что наступит момент, когда украинские силы вытеснят противника с таких участков, поэтому это, по его словам, не является "подарком" или предметом торга.

Также он добавил, что Россия очень хочет захватить Донбасс, поэтому рассматривает любые варианты, как достичь своей цели.

"Цели, в принципе, они не меняли. Можно сказать, немножечко аппетит их уменьшился, но это пока. Поэтому мы не говорим по обмену маленьких территорий на границе на большую территорию Донбасса или Донецкой области, которую мы сегодня контролируем", — заявил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский комментировал, почему не верит, что сдача Донбасса остановит войну и территориальные претензии со стороны Кремля.

Отдельно в Совбезе ООН заместитель министра обороны Украины Марьяна Беца публично отвергла российские заявления и претензии к территориям.

Также Владимир Зеленский комментировал, может ли война в Иране повлиять на поставки помощи Украине.

Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
