Україна
Операція проти Ірану — як вплине на допомогу для України

Операція проти Ірану — як вплине на допомогу для України

Дата публікації: 2 березня 2026 12:59
Операція проти Ірану — як вплине на допомогу для України
Термінова новина

Президент Володимир Зеленський повідомив, як операція Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю вплине на постачання допомоги для України. За його словами, наразі вони не зменшилися, тому зарано робити висновки.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Вплив бойових дій в Ірані на Україну

"Що стосується наслідків війни в Ірані щодо постачання зброї в Україну, я поки що не можу сказати. Поки що ми не бачимо цього впливу. Поки що ті постачання, на які ми розраховували, вони не зменшились, але пройшла доба. Тому поки що зарано робити висновки", — зазначив Зеленський.

За його словами, якщо будуть довгі бойові дії на Близькому Сході, то це матиме вплив на постачання. Водночас Україна робитиме все, аби не зупинялося вітчизняне фінансування.

"І тоді наше вітчизняне виробництво буде працювати на повну. Сьогодні ми працюємо саме над тим, щоб 90 мільярдів не були заблоковані. Ви знаєте, що угорці цим займаються, але ми працюємо над тим, щоб вирішити це питання", — додав глава держави.

Події в Ірані — останні новини

Зеленський заявив, що події в Ірані дозволять Путіну побачити, чим насправді закінчується диктатура.

Крім того, глава держави зауважив, що ескалація на Близькому Сході може позначитися на забезпеченні України ППО. Водночас наразі немає сигналів від США та Європи.

А американський лідер Дональд Трамп закликав Іран скласти зброю. Натомість він обіцяє "імунітет".

Володимир Зеленський Іран війна військова допомога Україна
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
