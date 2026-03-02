Відео
Головна Новини дня Країни Європи можуть долучитися до операції проти Ірану

Країни Європи можуть долучитися до операції проти Ірану

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 09:22
Німеччина, Франція та Британія пригрозили приєднатися до операції США та Ізраїлю проти Ірану
Емманюель Макрон. Фото: Anna Kurth/Pool via REUTERS

Лідери країн Німеччини, Франції та Британії — Фрідріх Мерц, Емманюель Макрон та Кір Стармер — пригрозили Ірану долучитися до операції Сполучених Штатів Америки та Ізраїлю. Вони пояснили, що зроблять це у випадку, якщо Тегеран не припинить атаки на країни на Близькому Сході, які не причетні до бойових дій.

Про це йдеться у спільній заяві трьох країн, опублікованій на сайті уряду Німеччини, передає Новини.LIVE.

Читайте також:

"Лідери Франції, Німеччини та Сполученого Королівства обурені невибірковими та невідповідними ракетними атаками Ірану проти країн регіону, включно з тими, що не брали участі в початкових військових операціях США та Ізраїлю", — йдеться в заяві.

Вони підкреслили, що "безрозсудні атаки" Ірану спрямовані проти ключових партнерів Європи та становлять серйозну загрозу як для військових, так і для мирних жителів у всьому регіоні.

Лідери країн закликають Тегеран припинити атаки, інакше Німеччина, Франція та Британія приєднаються до операції.

"Ми вживемо необхідних заходів для захисту наших інтересів та інтересів наших союзників у регіоні. Це може включати, за необхідності, застосування співмірних військових заходів оборони для знищення здатності Ірану запускати ракети і безпілотники за джерелом їхнього ураження", — йдеться в заяві.

Відомо, що лідери домовилися співпрацювати зі Штатами та союзниками у регіоні.

Ситуація в Ірані

США та Ізраїль планували провести операцію проти Ірану раніше, але їм завадили погодні умови. Крім того, її відклали через технічні проблеми.

Американський президент Дональд Трамп повідомив, що вже має трьох кандидатів на роль нового очільника Ірану.

А в Тегерані відкинули перемовини з Вашингтоном. Там наголосили, що не ініціювали агресію.

Іран Франція Німеччина Великобританія Ізраїль
Аркадій Пастула - Редактор
Автор:
Аркадій Пастула
