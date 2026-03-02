Відео
Головна Новини дня Трамп сказав, що має трьох кандидатів на посаду керівника Ірану

Трамп сказав, що має трьох кандидатів на посаду керівника Ірану

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 08:05
Трамп озвучив різні сценарії переходу влади в Ірані
Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявив, що має трьох кандидатів на роль нового глави Ірану та що операція США проти Тегерана триватиме. Імена він називати відмовився, пояснивши це тим, що спершу США мають "виконати свою роботу".

Про це пише Новини.LIVE, цитуючи  заяви Дональда Трампа, які він дав у короткому інтерв'ю для New York Times.

Читайте також:

Трамп роглядає зміну влади в Ірані 

Трамп повідомив, що має трьох кандидатів на роль нового керівника Ірану, однак публічно не розкрив їхніх імен.

"У мене є три дуже хороших кандидати. Я не буду розкривати їх зараз. Давайте спочатку виконаємо свою роботу", — сказав президент США, додавши, що Вашингтон наразі планує продовжувати операцію проти Тегерана.

Він  додав, що війна може затягнутися на тижні. На тлі дискусій про те, яким може бути перехід влади, Трамп не відповів на запитання, чи вважає він, що Алі Ларіджані здатен очолити уряд Ірану.

Раніше цього ж дня Ларіджані як головний представник Ірану з нацбезпеки заявив про тимчасовий комітет, який керуватиме країною до обрання наступника верховного лідера. Окремо вказано, що Ларіджані керував раптово перерваними переговорами щодо ядерної угоди зі США, а в січні адміністрація Трампа ввела проти нього санкції через його роль у придушенні антиурядових протестів.

Водночас президент США навів інший приклад переходу влади, згадавши Венесуелу й наголосивши: "Я думаю, що те, що ми зробили у Венесуелі — це ідеальний, ідеальний сценарій"

Окремо Трамп заявив, що готовий скасувати санкції проти Ірану, якщо нове керівництво проявить себе прагматичним партнером. Водночас він відмовився говорити, як і чи буде його адміністрація захищати іранців у разі закликів до повалення уряду.

"Я не даю жодних конкретних обіцянок ні в той, ні в інший бік. Ще занадто рано", — сказав Дональд Трамп.

У суботу, 28 лютого, Тегеран опинився під бомбардуванням з боку Ізраїлю. Пізінше Дональд Трамп зробив заяву щодо початку військової операції проти Ірану. 

Сьогодні у понеділок, 2 березня, Алі Ларіджані заявив, що Іран не вестиме переговори зі США

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
