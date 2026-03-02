Трамп заявил о переходе власти в Иране и возможных сценариях

Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Президент США Дональд Трамп заявил, что рассматривает трех претендентов на руководство Ираном и что война, по его словам, может длиться неделями. Он одновременно предложил различные модели перехода власти и не стал отвечать, видит ли он во главе правительства Али Лариджани.

Об этом пишет Новини.LIVE, цитируя заявления Дональда Трампа, которые он дал в коротком интервью для New York Times.

Читайте также:

Трамп рассматривает смену власти в Иране

Трамп сообщил, что имеет трех кандидатов на роль нового руководителя Ирана, однако публично не раскрыл их имен.

"У меня есть три очень хороших кандидата. Я не буду раскрывать их сейчас. Давайте сначала выполним свою работу", - сказал президент США, добавив, что Вашингтон пока планирует продолжать операцию против Тегерана.

Он добавил, что война может затянуться на недели. На фоне дискуссий о том, каким может быть переход власти, Трамп не ответил на вопрос, считает ли он, что Али Лариджани способен возглавить правительство Ирана.

Ранее в этот же день Лариджани как главный представитель Ирана по нацбезопасности заявил о временном комитете, который будет руководить страной до избрания преемника верховного лидера. Отдельно указано, что Лариджани руководил внезапно прерванными переговорами по ядерной сделке с США, а в январе администрация Трампа ввела против него санкции из-за его роли в подавлении антиправительственных протестов.

В то же время президент США привел другой пример перехода власти, вспомнив Венесуэлу и подчеркнув: "Я думаю, что то, что мы сделали в Венесуэле - это идеальный, идеальный сценарий".

Отдельно Трамп заявил, что готов отменить санкции против Ирана, если новое руководство проявит себя прагматичным партнером. В то же время он отказался говорить, как и будет ли его администрация защищать иранцев в случае призывов к свержению правительства.

"Я не даю никаких конкретных обещаний ни в ту, ни в другую сторону. Еще слишком рано", — сказал Дональд Трамп.

В субботу, 28 февраля, Тегеран оказался под бомбардировкой со стороны Израиля. Позже Дональд Трамп сделал заявление о начале военной операции против Ирана.

Сегодня в понедельник, 2 марта, Али Лариджани заявил, что Иран не будет вести переговоры с США.