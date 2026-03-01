Відео
Тривалість операції в Ірані — Трамп назвав термін

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 23:43
Трамп назвав строки проведення операції в Ірані
Дональд Трамп. Фото: AP

Операція в Ірані триватиме близько чотирьох тижнів. Не виключається, що впродовж цього періоду можуть бути загиблі серед американських військових.

Про це в коментарі британській газеті Daily Mail заявив президент США Дональд Трамп, передає Новини.LIVE.

Читайте також:
Терміни завершення операції в Ірані
Скриншот матеріалу Daily Mail

Коментар Трампа щодо операції в Ірані 

"Ми думали, що це буде приблизно чотири тижні. Це завжди був приблизно чотиритижневий процес, тому хоч би якою сильною вона була, це велика країна, це займе чотири тижні або менше", — сказав голова Білого дому.

Коментуючи загибель військових США, він зазначив, що це було очікувано:

"Знаєте, ми очікуємо, що це (смерть військових, — Ред.) станеться, на жаль. Це може продовжуватися, це може траплятися знову".

Раніше президент США повідомив про знищення дев'яти військових кораблів Ірану. За його словами, подібні удари триватимуть.

Також ми писали, що Іран звернуся до США із проханням щодо поновлення перемовин. Трамп уже відреагував на цю пропозицію.

Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
