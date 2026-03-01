Відео
Іран запропонував поновити перемовини — Трамп відповів

Іран запропонував поновити перемовини — Трамп відповів

Дата публікації: 1 березня 2026 19:31
Іран запропонував США переговори — що відповів Трамп
Дональд Трамп. Фото: Reuters. Колаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп повідомив про успіхи під час військової операції в Ірані та заявив, що внаслідок удару загинули 48 високопоставлених іранських осіб. За його словами, після цього Іран звернувся до США з проханням про переговори. 

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Fox News, CNBC та The Atlantic.

Трамп відповів на пропозицію Ірану

"Ніхто не може повірити в наш успіх: 48 лідерів були вбиті одним ударом. І ситуація стрімко розвивається", — заявив очільник Білого дому під час розмови з журналістами.

У коментарі CNBC американський лідер додав, що операція в Ірані "просувається дуже добре", навіть із випередженням графіка.

"Це дуже жорстокий режим, один із найжорстокіших режимів в історії. Ми виконуємо свою роботу не лише для себе, а й для всього світу. І все йде з випередженням графіка", — наголосив Трамп.

Він також підтвердив готовність США до переговорів із Тегераном.

"Вони хочуть поговорити, і я погодився поговорити, тому я буду з ними розмовляти. Вони мали зробити це раніше. Вони раніше мали дати те, що було дуже практичним і легким для виконання. Вони занадто довго чекали", – сказав президент.

На уточнююче питання про час переговорів Трамп зазначив, що не може повідомити точну дату, додаючи, що багато учасників останніх переговорів вже загинули внаслідок удару.

"Більшість із цих людей пішли. Деяких людей, з якими ми мали справу, вже немає, бо це був великий… це був великий удар", – пояснив він.

Загибель іранських лідерів

Верховний лідер Ірану аятолла Алі Хаменеї загинув у суботу, 28 лютого, під час ударів США та Ізраїлю. У країні оголосили траур, а керівництво Ірану почало термінові заходи щодо забезпечення влади та стабільності.

Внаслідок атаки також загинули низка високопосадовців, серед яких начальник Генштабу Збройних сил Абдулрахім Мусаві, міністр оборони Азіз Насірзаде, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур та секретар Ради оборони Алі Шамхані.

Очільник Ради безпеки Ірану Алі Ларіджані оголосив про створення тимчасової ради для управління державою після ліквідації Хаменеї. Тимчасово виконувати обов'язки лідера призначили Аліреза Арафі, а у країні триває процес обрання постійного наступника верховного лідера.

Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
