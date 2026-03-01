Видео
Главная Новости дня Трамп ответил на предложение Ирана о переговорах

Трамп ответил на предложение Ирана о переговорах

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 19:31
Иран предлагает США возобновить переговоры — Трамп дал ответ
Дональд Трамп. Фото: Reuters. Коллаж: Новини.LIVE

Президент США Дональд Трамп сообщил об успехах во время военной операции в Иране и заявил, что в результате удара погибли 48 высокопоставленных иранских лиц. По его словам, после этого Иран обратился к США с просьбой о переговорах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Fox News, CNBC и The Atlantic.

Трамп ответил на предложение Ирана

"Никто не может поверить в наш успех: 48 лидеров были убиты одним ударом. И ситуация стремительно развивается", — заявил глава Белого дома во время разговора с журналистами.

В комментарии CNBC американский лидер добавил, что операция в Иране "продвигается очень хорошо", даже с опережением графика.

"Это очень жестокий режим, один из самых жестоких режимов в истории. Мы выполняем свою работу не только для себя, но и для всего мира. И все идет с опережением графика", — подчеркнул Трамп.

Он также подтвердил готовность США к переговорам с Тегераном.

"Они хотят поговорить, и я согласился поговорить, поэтому я буду с ними разговаривать. Они должны были сделать это раньше. Они раньше должны были дать то, что было очень практичным и легким для выполнения. Они слишком долго ждали", — сказал президент.

На уточняющий вопрос о времени переговоров Трамп отметил, что не может сообщить точную дату, добавляя, что многие участники последних переговоров уже погибли в результате удара.

"Большинство из этих людей ушли. Некоторых людей, с которыми мы имели дело, уже нет, потому что это был большой... это был большой удар", — пояснил он.

Гибель иранских лидеров

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи погиб в субботу, 28 февраля, во время ударов США и Израиля. В стране объявили траур, а руководство Ирана начало срочные меры по обеспечению власти и стабильности.

В результате атаки также погибли ряд высокопоставленных чиновников, среди которых начальник Генштаба Вооруженных сил Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

Глава Совета безопасности Ирана Али Лариджани объявил о создании временного совета для управления государством после ликвидации Хаменеи. Временно исполнять обязанности лидера назначили Алиреза Арафи, а в стране продолжается процесс избрания постоянного преемника верховного лидера.

США Иран переговоры Дональд Трамп
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
