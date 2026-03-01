Когда завершится операция в Иране — Трамп назвал срок

Дональд Трамп. Фото: AP

Операция в Иране продлится около четырех недель. Не исключается, что в течение этого периода могут быть погибшие среди американских военных.

Об этом в комментарии британской газете Daily Mail заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Скриншот материала Daily Mail

Комментарий Трампа относительно операции в Иране

"Мы думали, что это будет примерно четыре недели. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому какой бы сильной она ни была, это большая страна, это займет четыре недели или меньше", — сказал глава Белого дома.

Комментируя гибель военных США, он отметил, что это было ожидаемо:

"Знаете, мы ожидаем, что это (смерть военных, — Ред.) произойдет, к сожалению. Это может продолжаться, это может случаться снова".

Ранее президент США сообщил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана. По его словам, подобные удары будут продолжаться.

Также мы писали, что Иран обратился к США с просьбой о возобновлении переговоров. Трамп уже отреагировал на это предложение.