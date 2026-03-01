Видео
Україна
Главная Новости дня Сколько будет длиться операция в Иране — ответ Трампа

Сколько будет длиться операция в Иране — ответ Трампа

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 23:43
Когда завершится операция в Иране — Трамп назвал срок
Дональд Трамп. Фото: AP

Операция в Иране продлится около четырех недель. Не исключается, что в течение этого периода могут быть погибшие среди американских военных.

Об этом в комментарии британской газете Daily Mail заявил президент США Дональд Трамп, передает Новини.LIVE.

Читайте также:
Сроки завершения операции в Иране
Скриншот материала Daily Mail

Комментарий Трампа относительно операции в Иране

"Мы думали, что это будет примерно четыре недели. Это всегда был примерно четырехнедельный процесс, поэтому какой бы сильной она ни была, это большая страна, это займет четыре недели или меньше", — сказал глава Белого дома.

Комментируя гибель военных США, он отметил, что это было ожидаемо:

"Знаете, мы ожидаем, что это (смерть военных, — Ред.) произойдет, к сожалению. Это может продолжаться, это может случаться снова".

Ранее президент США сообщил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана. По его словам, подобные удары будут продолжаться.

Также мы писали, что Иран обратился к США с просьбой о возобновлении переговоров. Трамп уже отреагировал на это предложение.

США Иран Израиль Дональд Трамп операция
Мария Чекарёва - редактор
Автор:
Мария Чекарёва
