США потопили 9 иранских кораблей — Трамп сделал заявление

Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил об уничтожении девяти военных кораблей Ирана во время операции на Ближнем Востоке. По его словам, удары по иранской военной инфраструктуре будут продолжаться и в дальнейшем.

Об этом он сообщил в своей соцсети Truth Social, информирует Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

США потопили девять кораблей Ирана

Трамп отметил, что среди уничтоженных судов были и "относительно большие и важные" корабли.

"Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военно-морских кораблей, некоторые из них относительно большие и важные. Мы преследуем остальные — они также скоро будут плавать на дне моря", — заявил президент США.

Кроме того, глава Белого дома сообщил, что США "в значительной степени" повредили штаб военно-морских сил Ирана. Других деталей относительно масштабов операции или возможных потерь с иранской стороны он не привел.

Заявление Дональда Трампа. Фото: скриншот с Truth Social

Ситуация в Иране - последние новости

США и Израиль 28 февраля начали в Иране военную операцию под названием "Ревущий лев". За два дня, по предварительным данным, было ликвидировано около 40 иранских командиров.

Президент США Дональд Трамп заявил о значительных успехах во время операции и отметил, что в результате ударов погибли 48 высокопоставленных иранских лиц. По его словам, после этого Тегеран обратился к Вашингтону с просьбой возобновить переговоры.

В то же время в МИД Китая осудили атаки США и Израиля по Ирану. В Пекине отметили, что такие действие противоречат международному праву и являются "неприемлемыми".

На фоне эскалации растет беспокойство относительно возможных последствий для мирового энергетического рынка. Эксперты предупреждают, что обострение ситуации вокруг Ирана может привести к перебоям с поставками газа и резкому скачку цен, подобного тому, что мир пережил после начала полномасштабного вторжения России в Украину.