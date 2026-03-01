Удары Израиля и США по Ирану — в МЗС Китая сделали заявление

Удары Израиля и США по Ирану — как отреагировал Китай
Китай резко отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, назвав их неприемлемыми и нарушающими международное право. В Пекине подчеркнули, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.
со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.
Реакция Китая на удары по Ирану
В МИД Китая заявили, что действия против Ирана являются грубым нарушением суверенитета страны и принципов Устава ООН.
"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорится в заявлении.
В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены во время переговорного процесса между США и Ираном, что, по мнению Пекина, является особенно опасным сигналом.
"Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима неприемлемы", — отметили в МИД Китая.
Китай призвал к немедленному прекращению военных операций, избежанию дальнейшей эскалации и возвращению к диалогу. В Пекине подчеркнули, что конфликт уже распространился на весь регион Персидского залива, а ситуация на Ближнем Востоке может оказаться "в опасной пропасти".
1 марта министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам китайской стороны, именно по настоянию Пекина и Москвы Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране.
Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий, возвращения к переговорам и совместного сопротивления односторонним действиям без мандата ООН. Лавров в свою очередь отметил, что удары США и Израиля "серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке" и подтвердил готовность России координировать действия с Китаем на международных площадках, в частности в ООН и Шанхайской организации сотрудничества.
Военная операция в Иране — последние новости
28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого в разных городах прошли акции, участники которых вышли на улицы, чтобы отреагировать на новость.
Тегеран в ответ объявил о подготовке самого мощного удара за все время противостояния. На эти угрозы отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив о готовности действовать жестко.
В Иране также подтвердили гибель ряда высокопоставленных чиновников, среди которых начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.
После смерти Хаменеи в стране объявили о создании временного совета. Исполняющим обязанности назначили Алиреза Арафи.
Тем временем Иран снова атаковал Дубай, где вспыхнул масштабный пожар в одном из небоскребов. Власти ОАЭ заявили, что не оставят эти действия без ответа.
Из-за эскалации конфликта ряд ключевых международных транзитных узлов, соединяющих Европу и Азию, временно закрыли воздушное пространство. Впоследствии Израиль сообщил о новых ударах по территории Ирана, в частности по штаб-квартире иранского режима.
