Удары Израиля и США по Ирану — в МЗС Китая сделали заявление

Глава МИД Китая Ван И. Фото: Reuters

Китай резко отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, назвав их неприемлемыми и нарушающими международное право. В Пекине подчеркнули, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Реакция Китая на удары по Ирану

В МИД Китая заявили, что действия против Ирана являются грубым нарушением суверенитета страны и принципов Устава ООН.

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены во время переговорного процесса между США и Ираном, что, по мнению Пекина, является особенно опасным сигналом.

"Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима неприемлемы", — отметили в МИД Китая.

Китай призвал к немедленному прекращению военных операций, избежанию дальнейшей эскалации и возвращению к диалогу. В Пекине подчеркнули, что конфликт уже распространился на весь регион Персидского залива, а ситуация на Ближнем Востоке может оказаться "в опасной пропасти".

1 марта министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам китайской стороны, именно по настоянию Пекина и Москвы Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране.

Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий, возвращения к переговорам и совместного сопротивления односторонним действиям без мандата ООН. Лавров в свою очередь отметил, что удары США и Израиля "серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке" и подтвердил готовность России координировать действия с Китаем на международных площадках, в частности в ООН и Шанхайской организации сотрудничества.

Военная операция в Иране — последние новости

28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого в разных городах прошли акции, участники которых вышли на улицы, чтобы отреагировать на новость.

Тегеран в ответ объявил о подготовке самого мощного удара за все время противостояния. На эти угрозы отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив о готовности действовать жестко.

В Иране также подтвердили гибель ряда высокопоставленных чиновников, среди которых начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

После смерти Хаменеи в стране объявили о создании временного совета. Исполняющим обязанности назначили Алиреза Арафи.

Тем временем Иран снова атаковал Дубай, где вспыхнул масштабный пожар в одном из небоскребов. Власти ОАЭ заявили, что не оставят эти действия без ответа.

Из-за эскалации конфликта ряд ключевых международных транзитных узлов, соединяющих Европу и Азию, временно закрыли воздушное пространство. Впоследствии Израиль сообщил о новых ударах по территории Ирана, в частности по штаб-квартире иранского режима.