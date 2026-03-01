Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Контекст Олімпіада Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомВоенная экономикаТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Удары Израиля и США по Ирану — как отреагировал Китай

Удары Израиля и США по Ирану — как отреагировал Китай

Ua ru
Дата публикации 1 марта 2026 16:55
Удары Израиля и США по Ирану — в МЗС Китая сделали заявление
Глава МИД Китая Ван И. Фото: Reuters

Китай резко отреагировал на удары США и Израиля по Ирану, назвав их неприемлемыми и нарушающими международное право. В Пекине подчеркнули, что атаки произошли на фоне переговоров между Вашингтоном и Тегераном по ядерной сделке.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Китая.

Реклама
Читайте также:

Реакция Китая на удары по Ирану

В МИД Китая заявили, что действия против Ирана являются грубым нарушением суверенитета страны и принципов Устава ООН.

"Нападение и убийство верховного лидера Ирана является серьезным нарушением суверенитета и безопасности Ирана, попранием целей и принципов Устава ООН и основных норм международных отношений. Китай решительно выступает против этого и решительно осуждает это", — говорится в заявлении.

В ведомстве подчеркнули, что удары были нанесены во время переговорного процесса между США и Ираном, что, по мнению Пекина, является особенно опасным сигналом.

"Нападения, начатые США и Израилем против Ирана во время переговоров между США и Ираном, являются неприемлемыми; откровенное убийство суверенного лидера и подстрекательство к смене режима неприемлемы", — отметили в МИД Китая.

Китай призвал к немедленному прекращению военных операций, избежанию дальнейшей эскалации и возвращению к диалогу. В Пекине подчеркнули, что конфликт уже распространился на весь регион Персидского залива, а ситуация на Ближнем Востоке может оказаться "в опасной пропасти".

1 марта министр иностранных дел Китая Ван И провел телефонный разговор с главой МИД России Сергеем Лавровым. По словам китайской стороны, именно по настоянию Пекина и Москвы Совет Безопасности ООН провел экстренное заседание по ситуации в Иране.

Ван И заявил о необходимости немедленного прекращения боевых действий, возвращения к переговорам и совместного сопротивления односторонним действиям без мандата ООН. Лавров в свою очередь отметил, что удары США и Израиля "серьезно подорвали стабильность на Ближнем Востоке" и подтвердил готовность России координировать действия с Китаем на международных площадках, в частности в ООН и Шанхайской организации сотрудничества.

Военная операция в Иране — последние новости

28 февраля в результате совместных ударов США и Израиля погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого в разных городах прошли акции, участники которых вышли на улицы, чтобы отреагировать на новость.

Тегеран в ответ объявил о подготовке самого мощного удара за все время противостояния. На эти угрозы отреагировал президент США Дональд Трамп, заявив о готовности действовать жестко.

В Иране также подтвердили гибель ряда высокопоставленных чиновников, среди которых начальник Генштаба Абдулрахим Мусави, министр обороны Азиз Насирзаде, главнокомандующий Корпуса стражей Исламской революции Мохаммад Пакпур и секретарь Совета обороны Али Шамхани.

После смерти Хаменеи в стране объявили о создании временного совета. Исполняющим обязанности назначили Алиреза Арафи.

Тем временем Иран снова атаковал Дубай, где вспыхнул масштабный пожар в одном из небоскребов. Власти ОАЭ заявили, что не оставят эти действия без ответа.

Из-за эскалации конфликта ряд ключевых международных транзитных узлов, соединяющих Европу и Азию, временно закрыли воздушное пространство. Впоследствии Израиль сообщил о новых ударах по территории Ирана, в частности по штаб-квартире иранского режима.

США Иран Израиль Китай
Мария Коробова - редактор
Автор:
Мария Коробова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации