Удари Ізраїлю та США по Ірану — реакція Китаю

Глава МЗС Китаю Ван І. Фото: Reuters

Китай різко відреагував на удари США та Ізраїлю по Ірану, назвавши їх неприйнятними та такими, що порушують міжнародне право. У Пекіні наголосили, що атаки відбулися на тлі переговорів між Вашингтоном і Тегераном щодо ядерної угоди.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ Китаю.

Реакція Китаю на удари по Ірану

У МЗС Китаю заявили, що дії проти Ірану є грубим порушенням суверенітету країни та принципів Статуту ООН.

"Напад та вбивство верховного лідера Ірану є серйозним порушенням суверенітету та безпеки Ірану, попиранням цілей та принципів Статуту ООН та основних норм міжнародних відносин. Китай рішуче виступає проти цього та рішуче засуджує це", — йдеться у заяві.

У відомстві підкреслили, що удари були завдані під час переговорного процесу між США та Іраном, що, на думку Пекіна, є особливо небезпечним сигналом.

"Напади, розпочаті США та Ізраїлем проти Ірану під час переговорів між США та Іраном, є неприйнятними; відверте вбивство суверенного лідера та підбурювання до зміни режиму є неприйнятними", — зазначили у МЗС Китаю.

Китай закликав до негайного припинення військових операцій, уникнення подальшої ескалації та повернення до діалогу. У Пекіні наголосили, що конфлікт уже поширився на весь регіон Перської затоки, а ситуація на Близькому Сході може опинитися "в небезпечній прірві".

1 березня міністр закордонних справ Китаю Ван І провів телефонну розмову з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим. За словами китайської сторони, саме за наполяганням Пекіна та Москви Рада Безпеки ООН провела екстрене засідання щодо ситуації в Ірані.

Ван І заявив про необхідність негайного припинення бойових дій, повернення до переговорів та спільного спротиву одностороннім діям без мандата ООН. Лавров своєю чергою зазначив, що удари США та Ізраїлю "серйозно підірвали стабільність на Близькому Сході" та підтвердив готовність Росії координувати дії з Китаєм на міжнародних майданчиках, зокрема в ООН та Шанхайській організації співробітництва.

Військова операція в Ірані — останні новини

28 лютого внаслідок спільних ударів США та Ізраїлю загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Після цього в різних містах відбулися акції, учасники яких вийшли на вулиці, щоб відреагувати на новину.

Тегеран у відповідь оголосив про підготовку найпотужнішого удару за весь час протистояння. На ці погрози відреагував президент США Дональд Трамп, заявивши про готовність діяти жорстко.

В Ірані також підтвердили загибель низки високопосадовців, серед яких начальник Генштабу Абдулрахім Мусаві, міністр оборони Азіз Насірзаде, головнокомандувач Корпусу вартових Ісламської революції Мохаммад Пакпур і секретар Ради оборони Алі Шамхані.

Після смерті Хаменеї в країні оголосили про створення тимчасової ради. Виконувачем обов'язків призначили Аліреза Арафі.

Тим часом Іран знову атакував Дубай, де спалахнула масштабна пожежа в одному з хмарочосів. Влада ОАЕ заявила, що не залишить ці дії без відповіді.

Через ескалацію конфлікту низка ключових міжнародних транзитних вузлів, які з'єднують Європу та Азію, тимчасово закрили повітряний простір. Згодом Ізраїль повідомив про нові удари по території Ірану, зокрема по штаб-квартирі іранського режиму.