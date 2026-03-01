Операция США и Израиля в Иране — ликвидировали 40 командиров

Взрывы в Тегеране. Фото: REUTERS

В Иране продолжается военная операция США и Израиля "Ревущий лев", которая началась 28 февраля. На данный момент известно о ликвидации 40 иранских командиров.

Как сообщает Новини.LIVE, об этом заявили Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Сколько иранских командиров ликвидировали с начала операции

Как известно, с начала операции "Ревущий лев" Воздушные силы Израиля ликвидировали 40 командиров Ирана. Отмечается, что среди них семь членов высшего руководства иранских спецслужб, в частности, начальник Генштаба Вооруженных сил Сейед Абдол Рахим Мусави.

"Мусави был одним из высших военных чинов и преемником Мохаммада Багери - начальника штаба Вооруженных сил Ирана, которого ликвидировали в июне 2025 года в рамках операции "Восходящий лев"", — говорится в сообщении.

До этого Мусави занимал ряд ключевых должностей в сфере безопасности и ответил за пуски ракет по Израилю, что привело к гибели сотни гражданских.

Что происходит в Иране

Ряд СМИ 28 февраля сообщил, что погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Эта информация появилась после серии ударов Израиля по Тегерану.

Незадолго это подтвердил Дональд Трамп. Он отметил, что аятолла не смог избежать разведки и высокотехнологичных систем слежения.

Уже 1 марта в Иране заявили о смерти начальника Генштаба Абдулрахима Мусави и главы Минобороны Азиза Насирзаде. Также известно о гибели главнокомандующего Корпуса стражей Исламской революции Ирана Мохаммада Пакпура и секретаря Совета обороны Ирана Али Шамхани.