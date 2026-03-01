Операція Ревучий лев в Ірані — скільки командирів ліквідували

Вибухи у Тегерані. Фото: REUTERS

США та Ізраїль 28 лютого розпочали в Ірані операцію під назвою "Ревучий лев". За два дні відомо, що ліквідували близько 40 іранських командирів.

Як повідомляє Новини.LIVE, про це заявили Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ).

Скільки іранських командирів ліквідували з початку операції

Як відомо, з початку операції "Ревучий лев" Повітряні сили Ізраїлю ліквідували 40 командирів Ірану. Зазначається, що серед них семеро членів вищого керівництва іранських спецслужб, зокрема, начальник Генштабу Збройних сил Сейєд Абдол Рахім Мусаві.

"Мусаві був одним з найвищих військових чинів і наступником Мохаммада Багері — начальника штабу Збройних сил Ірану, якого ліквідували у червні 2025 року в рамках операції "Висхідний лев"", — йдеться у повідомленні.

До цього Мусаві обіймав низку ключових посад у сфері безпеки та відповів за пуски ракет по Ізраїлю, що призвело до загибелі сотні цивільних.

Що відбувається в Ірані

Низка ЗМІ 28 лютого повідомила, що загинув верховний лідер Ірану Алі Хаменеї. Ця інформація з'явилась після серії ударів Ізраїлю по Тегерану.

Незадовго це підтвердив Дональд Трамп. Він наголосив, що аятола не зміг уникнути розвідки і високотехнологічних систем стеження.

Вже 1 березня в Ірані заявили про смерть начальника Генштабу Абдулрахіма Мусаві та глави Міноборони Азіза Насірзаде. Також відомо про загибель головнокомандувача Корпусу вартових Ісламської революції Ірану Мохаммада Пакпура та секретаря Ради оборони Ірану Алі Шамхані.