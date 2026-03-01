Відео
Головна Новини дня Трамп повідомив про знищення дев'яти іранських кораблів

Трамп повідомив про знищення дев'яти іранських кораблів

Ua ru
Дата публікації: 1 березня 2026 22:03
США потопили 9 кораблів Ірану — заява Трампа
Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп заявив про знищення дев'яти військових кораблів Ірану під час операції на Близькому Сході. За його словами, удари по іранській військовій інфраструктурі триватимуть і надалі.

Про це він повідомив у своїй соцмережі Truth Social, інформує Новини.LIVE.

Читайте також:

США потопили дев'ять кораблів Ірану

Трамп зазначив, що серед знищених суден були й "відносно великі і важливі" кораблі.

"Мені щойно повідомили, що ми знищили і потопили дев'ять іранських військово-морських кораблів, деякі з них відносно великі і важливі. Ми переслідуємо решту — вони також скоро будуть плавати на дні моря", — заявив президент США.

Крім того, очільник Білого дому повідомив, що США "значною мірою" пошкодили штаб військово-морських сил Ірану. Інших деталей щодо масштабів операції або можливих втрат з іранського боку він не навів.

США потопили іранські кораблі
Заява Дональда Трампа. Фото: скриншот з Truth Social

Ситуація в Ірані — останні новини

США та Ізраїль 28 лютого розпочали в Ірані військову операцію під назвою "Ревучий лев". За два дні, за попередніми даними, було ліквідовано близько 40 іранських командирів.

Президент США Дональд Трамп заявив про значні успіхи під час операції та наголосив, що внаслідок ударів загинули 48 високопоставлених іранських осіб. За його словами, після цього Тегеран звернувся до Вашингтона з проханням відновити переговори.

Водночас у МЗС Китаю засудили атаки США та Ізраїлю по Ірану. У Пекіні наголосили, що такі дію суперечать міжнародному праву та є "неприйнятними".

На тлі ескалації зростає занепокоєння щодо можливих наслідків для світового енергетичного ринку. Експерти попереджають, що загострення ситуації навколо Ірану може призвести до перебоїв із постачанням газу та різкого стрибка цін, подібного до того, що світ пережив після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

США Іран Дональд Трамп атака флот
Марія Коробова - редактор
Автор:
Марія Коробова
