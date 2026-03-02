Ларіджані заявив що Іран не вестиме переговорів зі США

Алі Ларіджані. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

В понеділок, 2 березня, після ударів США та Ізраїлю по Ірану секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що Тегеран не вестиме переговорів зі Сполученими Штатами. У своїй окремій заяві він різко розкритикував Дональда Трампа й наголосив, що збройні сили Ірану не ініціювали агресію.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на заяву Алі Ларіджані.

Реклама

Читайте також:

В Ірані розкритикували Трампа та відкинули переговори

Секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані заявив, що країна не планує вести переговори зі Сполученими Штатами. Окремо він виступив із різкою заявою на адресу президента США Дональда Трампа, стверджуючи, що той "занурив регіон у хаос" і, за його словами, побоюється нових втрат серед американських військових.

Алі Ларіджані. Фото: скриншот

"Трамп занурив регіон у хаос своїми "мареннями" і тепер побоюється нових втрат серед американських військових. Своїми безглуздими діями він перетворив свій власний слоган "Америка понад усе" на "Ізраїль понад усе" і пожертвував американськими солдатами заради жадібних до влади амбіцій Ізраїлю... і, використовуючи нові вигадки, знову змушує американських солдатів та їхні родини платити ціну за вбивство власного характеру. Сьогодні іранський народ захищає себе. Збройні сили Ірану не ініціювали агресію", — повідомив Алі Ларіджані.

Заява Алі Ларіджані. Фото: скриншот

Зазначимо, що 28 лютого США почали військову операцію в Ірані. Президент Дональд Трамп заявляв, що вона триватиме близько чотирьох тижнів.

Під час масованих атак в Ірані загинув верховний лідер Алі Хаменеї, а також кілька інших топпосадовців.

Після смерті Алі Хаменеї там сформували тимчасову раду керівників.