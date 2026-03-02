Иран отказался от переговоров с США — заявление Лариджани

Али Лариджани. Фото: REUTERS/Thaier Al-Sudani

На фоне ударов США и Израиля в Иране иранский чиновник Али Лариджани отверг возможность переговоров с Вашингтоном и выступил с резким заявлением. Он прокоментировал действия Дональда Трампа.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на заявление Али Лариджани.

В Иране раскритиковали Трампа и отвергли переговоры

Секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани заявил, что страна не планирует вести переговоры с Соединенными Штатами. Отдельно он выступил с резким заявлением в адрес президента США Дональда Трампа, утверждая, что тот "погрузил регион в хаос" и, по его словам, опасается новых потерь среди американских военных.

Али Лариджани. Фото: скриншот

"Трамп погрузил регион в хаос своими "бреднями" и теперь опасается новых потерь среди американских военных. Своими нелепыми действиями он превратил свой собственный слоган "Америка превыше всего" в "Израиль превыше всего" и пожертвовал американскими солдатами ради жадных до власти амбиций Израиля... и, используя новые выдумки, снова заставляет американских солдат и их семьи платить цену за убийство собственного характера. Сегодня иранский народ защищает себя. Вооруженные силы Ирана не инициировали агрессию", — сообщил Али Лариджани.

Заявление Али Лариджани. Фото: скриншот

Отметим, что 28 февраля США начали военную операцию в Иране. Президент Дональд Трамп заявлял, что она продлится около четырех недель.

Во время массированных атак в Иране погиб верховный лидер Али Хаменеи, а также несколько других топ-чиновников.

После смерти Али Хаменеи там сформировали временный совет руководителей.

