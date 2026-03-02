Відео
Головна Новини дня Ураїнців залучать до збиття іранських дронів у Перській затоці

Ураїнців залучать до збиття іранських дронів у Перській затоці

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 00:40
Велика Британія залучить Україну до знищення іранських БпЛА
Кір Стармер. Фото: Leon Neal/AP

Експертів з України планують залучити до допомоги партнерам із Перської затоки. Йдеться про збиття іранських дронів.

Про це під час звернення щодо ситуації на Близькому Сході повідомив прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер, передає Новини.LIVE.

Думка Стармера щодо іранських атак

Очільник британського уряду засудив атаки Ірану по країнах, які непричетні до бомбардувань. Через невибіркові атаки Ірану Велика Британія надає свої військові бази для США. Крім того, для знищення іранських БпЛА хочуть залучити українців.

"Ми не приєднуємося до цих ударів, але продовжимо оборонні дії в регіоні, а також залучимо експертів з України разом із нашими фахівцями, щоб допомогти партнерам у Перській затоці збивати іранські дрони, що їх атакують", — зазначив Стармер.

Раніше стало відомо, як довго триватиме операція в Ірані. За словами Дональда Трампа, йдеться про чотири тижні.

Також ми повідомляли, що запропонував США поновити перемовини. Трамп уже надав відповідь.

Іран Великобританія Україна дрони Кір Стармер
Марія Чекарьова - редактор
Автор:
Марія Чекарьова
