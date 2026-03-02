Германия, Франция и Великобритания готовы к военным действиям против Ирана

Эмманюэль Макрон. Фото: Anna Kurth/Pool via REUTERS

Германия, Франция и Великобритания готовы присоединиться к операции Соединенных Штатов Америки и Израиля против Ирана. Это произойдет, если Тегеран не прекратит атаковать страны на Ближнем Востоке, которые не причастны к боевым действиям.

Об этом говорится в совместном заявлении трех стран, опубликованном на сайте правительства Германии, передает Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Германия, Франция и Великобритания могут присоединиться к операции против Ирана

"Лидеры Франции, Германии и Соединенного Королевства возмущены неизбирательными и несоответствующими ракетными атаками Ирана против стран региона, включая те, которые не участвовали в начальных военных операциях США и Израиля", — говорится в заявлении.

Они подчеркнули, что "безрассудные атаки" Ирана направлены против ключевых партнеров Европы и представляют серьезную угрозу как для военных, так и для мирных жителей во всем регионе.

Лидеры стран призывают Тегеран прекратить атаки, иначе Германия, Франция и Великобритания присоединятся к операции.

"Мы примем необходимые меры для защиты наших интересов и интересов наших союзников в регионе. Это может включать, при необходимости, применение соразмерных военных мер обороны для уничтожения способности Ирана запускать ракеты и беспилотники по источнику их поражения", — говорится в заявлении.

Известно, что лидеры договорились сотрудничать со Штатами и союзниками в регионе.

Ситуация в Иране

США и Израиль планировали провести операцию против Ирана ранее, но им помешали погодные условия. Кроме того, ее отложили из-за технических проблем.

Американский президент Дональд Трамп сообщил, что уже имеет трех кандидатов на роль нового главы Ирана.

А в Тегеране отвергли переговоры с Вашингтоном. Там отметили, что не инициировали агрессию.