Операцию против Ирана перенесли на неделю — подробности планов США и Израиля

Лидер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Соединенные Штаты Америки и Израиль сначала намеревались провести операцию против Ирана на неделю раньше. Однако реализацию плана отложили из-за ряда обстоятельств, среди которых ключевую роль сыграли неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщает Axios в понедельник, 2 марта.

Почему пришлось перенести операцию

Источники отмечают, что после завершения второго раунда переговоров между США и Ираном 17 февраля прогресса не было. Вследствие этого американские и израильские войска планировали начать готовиться к атаке уже 21 февраля.

Однако согласование в конце концов не предоставили. Представители США и Израиля отметили, что среди ключевых причин такого решения были неблагоприятные погодные условия в регионе.

По словам израильского чиновника, в основном задержку вызвали действия США и связана с необходимостью улучшения координации с Армией обороны Израиля.

"Последние две недели были очень напряженными, с постоянными колебаниями", — сказал чиновник администрации Трампа.

Переговоры в Женеве

Задержка операции против Ирана создала возможность для еще одного раунда переговоров, который был запланирован в Женеве 26 февраля. В то же время мнения, зачем нужна была встреча, расходятся.

Один израильский чиновник сообщил, что переговоры в Женеве имели целью выиграть время до определенной даты удара, чтобы Иран и в дальнейшем считал дипломатический путь приоритетной стратегией лидера США Дональда Трампа.

По словам второго чиновника, новая дата удара была назначена из тактических и оперативных соображений, а переговоры — были реальными. Если бы Трамп увидел прогресс, то удар, вероятно, снова отложили бы.

Двое американских чиновников отметили, что переговоры в Женеве не были уловкой.

После завершения утренней сессии специальные представители президента США Дональда Трампа — Стив Уиткофф и Джаред Кушнер — вернулись с окончательным американским предложением. Оно предусматривало введение десятилетнего запрета на обогащение иранского урана с последующим созданием так называемых символических мощностей для этого процесса. Кроме того, Штаты предложили безвозмездно обеспечивать Иран ядерным топливом для покрытия его гражданских нужд.

По словам другого источника, команда Трампа четко подчеркивала о намерении применить военную силу, если Иран не заключит соглашение, но Тегеран отклонил предложение. Эту информацию представители США доложили Трампу, который начал операцию.

Ликвидация высшего руководства Ирана

Израильский чиновник отметил, что первый удар был направлен на верховного лидера Ирана Али Хаменеи, его сыновей и нескольких собраний высокопоставленных иранских чиновников.

В течение недели между первой запланированной датой атаки и ее переносом израильские и американские разведслужбы все больше беспокоились тем, что Хаменеи может покинуть свою резиденцию и спрятаться в подземном укрытии.

"США и Израиль хотели дать понять, что никакого быстрого удара не планируется, чтобы Хаменеи и другие чувствовали себя в безопасности", — говорит один из сотрудников израильской разведки.

События в Иране — последние новости

Трамп сообщил, что имеет нескольких кандидатов на роль нового главы Ирана. В то же время он отказался называть имена.

А секретарь Совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани подчеркнул, что его страна не будет проводить переговоры со Штатами.

Ранее лидер США отмечал, что операция против Ирана продлится около четырех недель.