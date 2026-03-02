США та Ізраїль відклали удар по Ірану — що стало причиною перенесення операції

Лідер США Дональд Трамп. Фото: REUTERS/Elizabeth Frantz

Сполучені Штати Америки та Ізраїль планували операцію проти Ірану на тиждень раніше. Атаку довелося відкласти через деякі причини. Зокрема, йдеться про погодні умови.

Про це повідомляє Axios у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Чому довелося перенести операцію

Джерела зазначають, що після завершення другого раунду перемовин між США та Іраном 17 лютого прогресу не було. Внаслідок цього американські та ізраїльські війська планували почати готуватися до атаки вже 21 лютого.

Однак погодження зрештою не надали. Представники США та Ізраїлю зазначили, що серед ключових причин такого рішення були несприятливі погодні умови в регіоні.

За словами ізраїльського чиновника, здебільшого затримку спричинили дії США та повʼязана з необхідністю поліпшення координації з Армією оборони Ізраїлю.

"Останні два тижні були дуже напруженими, з постійними коливаннями", — сказав чиновник адміністрації Трампа.

Перемовини у Женеві

Затримка операції проти Ірану створила можливість для ще одного раунду переговорів, який був запланований у Женеві 26 лютого. Водночас думки, навіщо потрібна була зустріч, розходяться.

Один ізраїльський посадовець повідомив, що перемовини в Женеві мали на меті виграти час до визначеної дати удару, аби Іран і надалі вважав дипломатичний шлях пріоритетною стратегією лідера США Дональда Трампа.

За словами другого чиновника, нова дата удару була призначена з тактичних та оперативних міркувань, а перемовини — були реальними. Якби Трамп побачив прогрес, то удар, ймовірно, знову відклали б.

Двоє американських посадовців зазначили, що перемовини у Женеві не були вивертом.

Після завершення ранкової сесії спеціальні представники президента США Дональда Трампа — Стів Віткофф і Джаред Кушнер — повернулися з остаточною американською пропозицією. Вона передбачала запровадження десятирічної заборони на збагачення іранського урану з подальшим створенням так званих символічних потужностей для цього процесу. Крім того, Штати запропонували безоплатно забезпечувати Іран ядерним паливом для покриття його цивільних потреб.

За словами іншого джерела, команда Трампа чітко наголошувала про намір застосувати військову силу, якщо Іран не укладе угоду, але Тегеран відхилив пропозицію. Цю інформацію представники США доповіли Трампу, який розпочав операцію.

Ліквідація вищого керівництва Ірану

Ізраїльський чиновник зазначив, що перший удар був спрямований на верховного лідера Ірану Алі Хаменеї, його синів та декількох зборів високопоставлених іранських посадовців.

Упродовж тижня між першою запланованою датою атаки та її перенесенням ізраїльські й американські розвідслужби дедалі більше занепокоювалися тим, що Хаменеї може залишити свою резиденцію та сховатися в підземному укритті.

"США та Ізраїль хотіли дати зрозуміти, що ніякого швидкого удару не планується, щоб Хаменеї та інші почувалися в безпеці", — каже один зі співробітників ізраїльської розвідки.

Події в Ірані — останні новини

Трамп повідомив, що має декількох кандидатів на роль нового глави Ірану. Водночас він відмовився називати імена.

А секретар Ради національної безпеки Ірану Алі Ларіджані наголосив, що його країна не буде проводити переговори зі Штатами.

Раніше лідер США наголошував, що операція проти Ірану триватиме близько чотирьох тижнів.