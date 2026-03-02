Зеленський пояснив, як події в Ірані вплинуть на Путіна та Росію

Володимир Зеленський. Фото: REUTERS/Liesa Johannssen

Український лідер Володимир Зеленський пояснив, як бойові дії в Ірані вплинуть на російського президента Володимира Путіна. Зокрема, він побачить, чим насправді закінчується диктатура.

Про це глава держави повідомив у коментарі журналістам у понеділок, 2 березня, передає Новини.LIVE.

Вплив бойових дій в Ірані на Путіна

"Мені здається на сьогодні, що Путін вже показав, який він союзник в Сирії, коли в принципі вони були неспроможні допомагати режиму Асада. Так само, на мій погляд, продемонстрували і зараз свою слабкість, тобто вони як союзники нікчемні", — зазначив Зеленський.

За його словами, всі російські сили знаходяться в Україні, а інших — немає. Український лідер додав, що події в Ірані є хорошим сигналом для Путіна, аби він побачив, чим закінчується диктатура.

Ситуація в Ірані

На екстреному засіданні Радбезу ООН виступив російський постпред Василь Небензя, який назвав удари по Ірану "безрозсудними". Він закликав припинити атаки. Небензя спробував вдати з себе захисника міжнародного права тоді, коли РФ щодня атакує Україну.

В Інституті вивчення війни повідомили, що Росія фактично покинула свого союзника Іран сам на сам з проблемами. Окрім шаблонних засуджень Москва нічого не зробила.

А український лідер Володимир Зеленський пояснив, як ескалація на Близькому Сході може позначатися на забезпеченні протиповітряною обороною.